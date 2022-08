El vestuario del Málaga CF entona el mea culpa después del desastre de partido que realizó ante Las Palmas. Una goleada que hizo revivir a la afición los peores momentos del curso anterior. Pablo Guede quiso asumir toda la responsabilidad tras el doloroso 0-4. Juande pidió perdón de manera inmediata tras el partido y le siguieron Fran Sol y Jonás Ramalho.

"Fue un cúmulo de despropósitos, no estuvimos bien en ninguna fase del juego. Ni en ataque, ni en defensa, ni en repliegue, ni en presión, ni en contras. Fue un desastre, se pudo ver y se reflejó en el resultado. En todos los aspectos del juego, se vio reflejado y es la realidad. El resultado es el que es y es justo”, argumentó Fran Sol sin paños calientes ante los medios de comunicación en La Rosaleda.

"Pedimos disculpas a la gente por parte de la plantilla y del cuerpo técnico. Qué vamos a pedir, te meten en casa, no has sido capaz de marcar un gol y se ha visto que el equipo ha sufrido. La afición no se merece ver a un equipo así. Por mi parte y por todo el equipo pedir disculpas. Vamos a seguir trabajando para que no vuelva a pasar. El objetivo del equipo es resetear. Aunque sea duro, venir mañana con las pilas cargadas e intentar darlo todo en la siguiente jornada para conseguir los tres puntos”, aseguró Jonás Ramalho después de Sol.

Guede fue tremendamente autocrítico pero quiso salvar de la quema a sus futbolistas: "Nos transmitió que él es el responsable, es su visión y la respetamos, pero la culpa es de todos, tanto jugadores como entrenadores, de todos los que participamos. Ninguno estuvo bien, tenemos que asumir la responsabilidad. Es un momento muy bueno que nos ocurra ahora, en la jornada dos, para darnos cuenta de que no estamos haciendo las cosas bien. Nos viene fenomenal para seguir trabajando, mejorar los errores e intentar darle la vuelta a este inicio tan malo”, analizó Sol, que jugó la segunda mitad ante los canarios.

Ramalho coincidió con Sol en este sentido: "No salió nada de lo que trabajamos en la semana. No estuvimos bien en ataque, no estuvimos bien en defensa, los que estábamos en el campo y fuera vimos que el equipo no estuvo cómodo. Fue un desastre y un partido así en casa no se puede permitir. El míster ha dicho que toda la culpa es suya, pero no es así. La culpa es de todos, al final los que jugamos somos nosotros. Hay que analizar lo que hicimos mal y ver si trabajamos de otra forma, con otro esquema o lo que sea. Tratar de mejorar y no volver a dar esta imagen”.