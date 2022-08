Guede: "Yo soy el culpable, uno también se equivoca"

El Málaga encajó una derrota dolorosa en su primera comparecencia de la temporada en La Rosaleda. Había un aspecto imponente para un lunes, pero Las Palmas arrojó un jarro de agua fría. Un contundente 0-4 que enciende las primeras luces rojas en agosto. De momento, 0/6 en un proyecto que nació con la palabra ascenso sellada a fuego. Es el principio, pero ya hay alguna cicatriz. Pablo Guede trató de explicar en rueda de prensa las causas de este descalabro.

"El primer tiempo hasta el gol estaba el partido como queríamos. Nos desordenamos y nos castigaron. Un equipo que juega muy bien. A la afición no podemos decirle nada, hay que demostrarle cosas. No voy a cambiar mi mensaje hacia ellos. Por supuesto que todos veníamos con una expectativa que no se dio", explicó el técnico: "Yo soy el culpable, los jugadores yo los sacaría del contexto del partido. El primer gol nos hizo desordenarnos. En el segundo tiempo cuando estábamos ahí nos meten el segundo y ya nos desarmamos. Cuando tengo la culpa me hago cargo, no tengo ningún problema. Sé que es muy pronto".

Fue cuestionado por los pitos con los que la afición despidió a la plantilla blanquiazul. "No es normal la diferencia de cuatro goles. Con un 0-4 no nos van a aplaudir, es normal lo que pasó con la gente. Nosotros somos los que tenemos que enganchar a la gente, de adentro hacia afuera. Sabemos que la gente cuando ganas va a estar contenta, que hace mucho que no está. El partido es todo mío, todo mío. A partir de ahí hay que seguir trabajando", dijo Guede, que tiene claro el camino para cambiar el panorama: "Ganando, no hay otra manera. Ganando. Es así".

El argentino se echaba el peso sobre sus hombros. "Un 0-4 no. Pero en los resultados puede pasar. Este resultado es todo mío, lo tengo clarísimo. Uno también se equivoca. ¿Qué quieres que haga? Quise presionar a Las Palmas hacia arriba, hasta el primer gol lo tuvimos controlado. Sabíamos que con las contras nos podían hacer daño y nos sacaron una en el minuto 43 que terminó en gol con dos rebotes. Vale, todo mío", aseguró: "No pasa por el sistema ni los jugadores. La forma en la que planteé era que ellos pegaran pelotazos que es lo que menos bien hacen y tapar las contras pero desde la base de presionarlos arriba. Un partido de tú a tú. Ya después se desarmó todo".

"El patrón fue equivocado, tratar de presionarlos y generar ocasiones como las tuvimos y no las pudimos meter y tratar que no nos agarraran a la contra. En el segundo era que ellos jugaran en largo para que no se puedan asociar, que es lo que mejor hacen, y el segundo viene de un balón en largo. Siempre hay cosas buenas para sacar y cosas malas para corregir. Si nos basamos nada más que en el resultado seguramente no veremos nada bueno", expresó, para quedarse con notas positivas: "La actuación de Febas, es el segundo partido que juega muy bien. La conexión entre Gallar y Rubén Castro, donde la estamos empezando a ver. No tuvo efectividad, vale. Ahora tenemos que sumar a Fran Sol. Tenemos cosas, tenemos cosas".

Hay margen de mejora en el Málaga, negado en estos dos partidos iniciales. "La duda mata al hombre. Es así. Nosotros no podemos dudar ni un momento del plantel que tenemos, a partir de ahí hay que hacerlo funcionar. Por supuesto que los triunfos y las no derrotas generan un poco más de confianza. Pero como yo veo a los chicos trabajar dudas no podemos tener ninguna. Tendremos que seguir ajustando. 0-2 contra Las Palmas, en vez de ir a presionar nos tendríamos que haber replegado. Esas cosas sí que hay que mejorarlas", remachó Pablo Guede: "No te puede tocar eso, es verdad que algunos debutaron y que te despidan así no es lindo. Tampoco ellos son los culpables o estamos en un momento para... Se generó una ilusión que me encanta. Hay que trabajar".