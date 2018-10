El vestuario se lo toma con filosofía y hace suyo el discurso de Muñiz

El vestuario del Málaga se marcha algo tocado de Elche, pero los jugadores hacen suyo el discurso de Muñiz y restan dramatismo a la derrota. "Principalmente no estuvimos al nivel que solemos estar. Cuando mejor estábamos llegó un golazo de ellos y ya fue muy difícil, fuimos a remolque", dijo Adrián en los micrófonos de Gol, donde añadió: "Cuando teníamos una racha muy buena lo decíamos, esto es muy igualado, queda una semana larga para trabajar y el lunes hay que volver al carril".

Luis Hernández se movió en zona mixta por la misma línea: "Debemos recuperar el nivel para el lunes, cada partido lo preparamos con la misma ilusión. Que sirva para aprender la derrota, hay que darle valor a lo hecho. ¿El liderato? Ya lo dijo el míster, no miramos la clasificación en la jornada 6 y tampoco ahora. Llevamos una línea regular, de equipo fiable y sólido. Tenemos una semana larga para preparar cosas y corregir otras". El madrileño añadió: "Después de 10 jornadas sabíamos que podía llegar un partido en que no estuviéramos tan bien. En esta categoría, lo hemos dicho siempre, cuesta ganar cada partido. Cuando no estás bien puede pasar esto. Dominaron las áreas, que es algo que solemos hacer nosotros".

También habló Héctor Hernández, que vuelve a sumar minutos de juego: "En esta categoría te hace daño cualquier equipo, da igual en qué puesto esté. Ahora hay que reflexionar y ser autocrítico. No creo que faltara intensidad, sólo que no entraron las ocasiones".