Un empate más para el Málaga, que también pudo ganar y perder. En esa montaña rusa, el botín menor. Lo tachaba de “justo” Víctor después en rueda de prensa, donde volvía a sacar a la palestra el tema del acierto de cara a puerta. “El resultado final es el justo, en el fútbol manda la eficacia. Luego se analizan las situaciones y la táctica, de ahí sale el camino, pero la eficacia es la que marca el partido”, explicaba, para seguir: “Ha sido un partido muy disputado y bonito entre dos equipos que querían ganar en todo momento. Teníamos muy claro que quitarle la posesión al Zaragoza en su casa era muy complicado, pero hemos tratado de llevarlos a zonas en las que podían sufrir más. Hemos defendido bien y aun así han sido capaces de hacernos un gol por dentro y otro tras un centro lateral”.

“El Zaragoza es uno de los firmes candidatos al ascenso porque lo tiene todo, gran plantilla, gran entrenador, una afición fantástica...”, asegura el madrileño, que reivincidaba el papel de sus futbolistas: “No podemos poner ningún pero a los jugadores, hemos competido de tú a tú contra uno de los favoritos del campeonato, hemos sabido generar situaciones de peligro. El equipo tiene personalidad y estamos contentos. La pena es esos detalles que marcan”.

Insistía en ello Víctor: “Tenemos mucha ilusión y confianza en nuestros jugadores a pesar de competir con 17 fichas profesionales, que eso limita. Pero no lo ponemos como excusa, lo afrontamos como un reto más en la competición. No podemos pedir más a los jugadores porque lo dan todo. Por esta línea las victorias caerán”, aseguraba, mientras seguía: “Cuando no se gana, a mi me da rabia siempre, y a los jugadores también, es obvio. Preparamos todos los partidos para ganar, y no es que lo digamos, se puede ver en los partidos. Estamos compitiendo de tú a tú a todos nuestros rivales y eso nos da confianza. La efectividad es la que marca, al final llegará la victoria. Hemos marcado dos goles, pero teníamos enfrente un rival con una capacidad goleadora muy grande. Ha sido un partido tremendamente disputado, con muchas alternativas, y muy bonito de fútbol”.

El técnico le restaba importancia al hecho de enlazar ocho jornadas sin conocer la victoria en LaLiga Smartbank, desde el partido inaugural en Santander. “A todos los equipos les cuesta ganar, se dan muchos empates todas las jornadas, incluso detrás de las victorias con un marcador más amplio hay mucho trabajo y sufrimiento para conseguirlas, hay mucha igualdad en la competición”, argumentaba.

El entrenador blanquiazul era cuestionado por la utilidad del VAR, que en la segunda mitad actuó. Se revisó una jugada anulada, donde después hubo gol de Renato Santos. Víctor se mostró favorable a la tecnología en el fútbol y expuso su opinión. “Todo lo que ayude a que haya menos errores humanos, ya sea de jugadores o árbitros, va por el bien de la competición. Estamos metiendo la tecnología para ayudar a mejorar el rendimiento de los equipos también, ¿cómo no vamos a utilizarla desde mi punto de vista para mejorar el rendimiento de los árbitros? Es una tarea muy complicada”, comentaba el entrenador, para terminar: “Tener miedo a los cambios es algo que no entra en mi cabeza, supondría tener miedo a mejorar. Es como si nos vamos a los años 70, que no había ni cambios, si te lesionaban un jugador tenías que seguir con uno menos... Hay una evolución se van mejorando las reglas. Todo lo que implica cambios está pensado para mejorar, pero nos tenemos que adaptar”