El Málaga rescató un punto después de ir perdiendo por 0-2 y 1-3 frente al Elche en La Rosaleda. Se movió mejor en los minutos de la locura e hizo lo que no había hecho hasta ahora, meter tres goles en un partido, para sumar un nuevo empate en casa, el quinto. "Montaña rusa la llevamos toda la temporada, pero está claro que este equipo se está demostrando ante las dificultades que están siendo muchas. Hubo golpes duros pero demostró capacidad de superarse revelarse contra las adversidades. Es un punto de esfuerzo, hicimos todo para ganar, de buen juego y situaciones claras. Hoy si tuvimos precisión, su portero tuvo unas actuaciones espectaculares. Cuando el portero rival es el mejor es que has hecho las cosas bien. Mejoramos muchísimo nuestra precisión y por eso es un partido de refuerzo", comenzaba Víctor en rueda de prensa, satisfecho.

"El equipo estaba enrabietado. El equipo entró bien y en una jugada de ponernos 1-0 vino al jugada del penalti, el Elche sacó petróleo de las que tuvo. El segundo gol pasó por debajo de dos de nuestros jugadores y marcaron, tuvieron más acierto. El tercero es un gol de mucha calidad. Tuvieron más eficacia, pero la generación de ocasiones nos refuerza y nos dice que este es el camino", decía el entrenador blanquiazul, positivo como suele: "Haciendo partidos como este ganaremos muchos. Esa capacidad de sacrificio y revelarse... Se lo merece la afición, el poder ver un espectáculo tan bonito y son partícipes de esa capacidad de reacción, eso ayuda y suma. Dio para el empate y lo seguimos intentando, pero no conseguimos la victoria".

El técnico sacó pecho por el coraje que demostraron sus futbolistas. "Cuando uno se deja atrapar por los miedos el rendimiento baja, pero el equipo nunca está bajando ese rendimiento. Hay aspectos que nos están penalizando como la finalización, pero hay evolución clara. Nuestro equipo no se va a dejar atrapar por el miedo, para nosotros la clasificación es circunstancial. Estamos a una distancia asequible, cuando nos cambie la situación vamos a adelantar a muchos", aseguraba el madrileño, que seguía con su discurso: "No vamos a bajar los brazos, el equipo no lo hace. Encajamos el segundo y el equipo sigue reaccionando. Tiene personalidad y carácter y estamos muy orgullosos de ellos, lo más fácil es dejarte llevar por esa negatividad. Cambiará la suerte y el equipo tirará para arriba sin ninguna duda, estamos convencidos".

"Es el mejor partido ofensivo en fluidez y generación de ocasiones, sin duda", afirmaba Víctor, que no se mostraba descontento con la labor atrás: "Defensivamente en otros concedimos más. El Elche tiene una capacidad de desborde importante por banda, genera ocasiones de gol muy claras en todos los partidos. Son tres acciones de calidad, hay que reconocer a los rivales. Hubo otra parada de Munir, una acción más. El resto no concedimos, defensivamente no creo que fuese un partido de bajo rendimiento".

Piropos a Juankar, Pacheco y Mikel

Hubo piropos para algunos de los jugadores, que salen reforzados del empate. "Nos alegramos porque necesitamos que todos los jugadores estén a su máximo nivel y tengan la convicción de que siempre se puede mejorar o crecer, no hace falta ser del filial para tener margen de crecimiento. Hablamos mucho esta semana de dar todos un paso adelante, de esa autoexigencia que tienen los deportistas, no sólo Juankar", comentaba el entrenador malaguista, que mencionaba más nombres: "También Pacheco y en general todo el equipo. No sólo debemos centrarnos en lo ofensivo, también el caso de Mikel que venía de jugar dos partidos [jugó uno ante Japón] y tener el viaje. Ha rendido durante los 90 minutos y dio una asistencia. Tenemos un grupo tremendamente comprometido con este club y es un tremendo aval que manejamos porque eso da rendimiento".

Sobre los tres minutos de añadido el técnico ofrecía su opinión. "Me expulsaron y me tuve que pegar dos partidos fuera por una jugada de este tipo. Nosotros con 2-0 a favor y en la segunda parte le advierte a Munir que no pierda tiempo y le saca tarjeta a Munir sin que se pare. De ahí vino mi protesta y expulsión. El portero rival ralentizó los saques y para eso están los árbitros para añadir. El árbitro me dijo que él no consideró pérdida de tiempo. Al final es el criterio del árbitro. Cada uno tendremos nuestra opinión, pero ellos deciden. Tenemos que controlarnos porque luego nos sale caro", decía.

"Viendo el partido de hoy seguro que vamos a tener más gente en el próximo partido", comentaba sobre la baja afluencia a La Rosaleda, algo más de 13.000 espectadores, mientras terminaba con un mensaje positivo: "Con la mala suerte no se compite, la suerte en el fútbol es el gol y es el que decide. La eficacia de cara al gol te marca el rendimiento, en las dos áreas hay que ser contundentes. La falta de contundencia nos penalizó, pero seguro que va a cambiar. Vamos a seguir peleando. Tenemos que ir pasito a pasito y teniendo claro que la línea del equipo es fiable, eso nos va a dar resultados positivos sin ninguna duda".