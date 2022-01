El capote del entrenador del Mirandés a José Alberto: "No somos superhéroes"

La etapa de José Alberto se ha cerrado e inicia una nueva Natxo González en el Málaga CF pero sin embargo, aún está en la memoria el asturiano. Lolo Escobar, técnico del Mirandés y rival este domingo de los blanquiazules en el debut del vasco, echó un capote a José Alberto.

El Málaga "está en una dinámica mala, pero no en cuanto a resultados sino con las lesiones", explicaba el técnico del Mirandés, justificando la racha de José Alberto, el cuál "no ha tenido a todo el grupo disponible en toda la temporada". "Los entrenadores no son superhéroes. Si tú tienes a todos disponibles, tienes más opciones de conseguir cosas", espetaba Lolo, que echó un capote y dudó de cómo puede afectar el cambio de entrenador al grupo: "Veremos si les viene bien el cambio de técnico".

Escobar ha incorporado a varios fichajes en este mercado invernal aunque no es seguro que estén todos disponibles para la visita del Málaga: "Jon Ander aportará cosas totalmente diferentes a las que tenemos. Es un perfil que necesitábamos y estoy muy contento de que esté aquí un jugador de su experiencia. Queremos ver cómo está de su lesión. Ya entrena con normalidad y veremos lo que es capaz de darnos de aquí al final".

Llega con algunas bajas en defensa el técnico, que habitúa en las últimas jornadas a jugar con defensa de tres y duda con cambiar el sistema: "Peligra desde el punto de vista de que falta uno de los tres centrales que tenemos disponibles a día de hoy. Ha habido jugadores como Iago López o Sanchís que han ocupado esa posición haciéndolo bien por lo que es una opción seguir así. Ahora tenemos overbooking en el centro del campo e intentaremos compensar eso y elegir el sistema más adecuado".