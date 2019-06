Mario Jiménez seguirá al frente de la Alcaldía de Manilva tras un acuerdo entre Compromiso y PSOE

Mario Jiménez seguirá siendo alcalde de Manilva durante los próximos cuatro años tras alcanzar un preacuerdo de gobierno entre Compromiso Manilva y PSOE. Entre ambos partidos suman un total de 10 concejales, los suficientes para gobernar en la localidad (la mayoría absoluta se alcanza con nueve concejales), dejando a Izquierda Unida, la fuerza más votada en las elecciones municipales del pasado 26 de mayo, con seis ediles, en la oposición.

Más información IU recupera medio millar de votos y dos escaños en Manilva

Los líderes de ambas formaciones se encuentran aún en negociaciones para establecer el programa de gobierno así como el reparto de delegaciones, que deberá cerrarse antes del próximo 15 de junio, fecha en la que deberán constituirse los ayuntamientos. “Hemos explorado la posibilidad de gobierno con cualquiera de los dos partidos (IU y Compromiso Manilva) pero finalmente la militancia ha preferido esta vía. Todavía no está cerrado pero está bien encauzado. Necesitamos limar algunos flecos en estos días, no todo son coincidencias”, manifestó el portavoz socialista en el municipio, Diego José Jiménez. Y en la misma línea se manifestó el actual alcalde, Mario Jiménez, de Compromiso Manilva, si bien no quiso entrar en detalles hasta la firma del acuerdo.

IU asegura que incluso ha ofrecido la Alcaldía al candidato socialista

Por su parte, desde IU, exsocio de gobierno de Compromiso después de que el pacto entre ambos partidos se rompiera a escasos meses de las elecciones, aseguraron haber llegado incluso a ofrecer la alcaldía al candidato socialista, que ha sido rechazada. “El PSOE siempre ha mantenido frente a nuestro partido una posición ambigua y sin intención de alcanzar acuerdos, dejando simplemente pasar el tiempo para fraguar un acuerdo negativo para el municipio entre dos fuerzas de izquierda”, criticaron.

Se da la circunstancia de que Mario Jiménez alcanzó la alcaldía de Manilva en noviembre de 2016 tras prosperar la moción de censura impulsada por su partido e Izquierda Unida, arrebatándole así la vara de mando al socialista Diego José Jiménez que, tres años después, aspira a convertirse en su socio de gobierno.

Izquierda Unida obtuvo 1.518 votos en las pasadas elecciones (6 concejales), seguido muy de cerca por Compromiso Manilva, con 1.503 votos y cinco concejales. En tercer lugar, el PSOE se hizo con 1.371 votos y otros cinco concejales y, por último, el PP obtuvo un concejal con 438 votos.