El alcalde intenta frenar la investigación sobre el supuesto caso de espionaje en Mijas

Clima de máxima tensión en el consejo de administración de Mijas Comunicación celebrado este viernes con motivo de la auditoría que ha destapado un presunto caso de espionaje en el seno de la empresa pública de medios de comunicación y que también podría haber afectado a otras áreas municipales del Consistorio mijeño.

Durante la reunión, el máximo responsable del Ayuntamiento, Juan Carlos Maldonado, ha llegado a solicitar la suspensión de la investigación llevada a cabo por el auditor, cuestionando la veracidad de los resultados e incluso de la titulación del perito judicial al sospechar que podría tratarse de una “estafa”.

La propuesta, sin embargo, fue rechazada con los votos en contra de PP, PSOE y Costa del Sol Sí Puede y solo contó con el voto favorable de los concejales de Ciudadanos que forman parte del consejo de administración de la empresa, por lo que no salió adelante.

"Hablamos de un proceso que no está claro que se esté realizando con garantías"

“Hablamos de un proceso que no está claro que se esté llevando a cabo con garantías y que ha provocado una enorme alarma social que, incluso, ha hecho que el propio departamento de Tesorería se paralizara un día ante estas noticias, hasta ahora, sin fundamento”, asegura el regidor, que ha roto su silencio desde que se dieran a conocer los hechos. Asimismo, ha anunciado que ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil toda la información tras el consejo de administración para que lo investigue y para que, de confirmarse, se inicie una investigación “con toda la garantía judicial”.

Por su parte, el grupo socialista manifestó su sorpresa ante la insistencia del alcalde de frenar la auditoría puesta en marcha. “Nos hemos sorprendido de que tanto Maldonado como Carmona han intentado que el perito no siga investigando para saber la verdad sobre el presunto espionaje a trabajadores y concejales de la empresa”, señaló el portavoz socialista y miembro del consejo, José Antonio González, que agregó que “si Maldonado y Carmona no tienen nada que esconder por qué les preocupa tanto que esta auditoría siga su curso. Esa es la pregunta que nos hacemos ante su persistencia en paralizar la auditoría”.

También el edil de Costa del Sol Sí Puede votó en contra de esta propuesta. “Hay que dejar que la investigación se lleve a cabo hasta el final. A priori no puedo dudar de la veracidad del trabajo de investigación que este perito está realizando pero además es que no se puede proponer que se paralice una investigación y no proponer que se realice otra auditoría paralela”, apuntó.

Por su parte, el Partido Popular ha presentado este viernes un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción de Málaga con la información adelantada por el perito el pasado viernes. El documento, firmado por los tres consejeros del PP en el consejo de administración de esta empresa, Lourdes Burgos, Marco Cortés y Mario Bravo, se exponen los hechos conocidos esta semana y solicitan al Ministerio Fiscal que “salvaguarde las garantías legales” de la prueba pericial que se está practicando en este momento y que amplíe la investigación dando traslado de la misma a la Unidad Policial de Delitos Informáticos.

Por otro lado, en ese mismo escrito se pone de manifiesto que uno de los trabajadores de Mijas Comunicación “tenía los programas espías muteado” y llegó a negarse a entregarle el móvil al perito judicial afirmando que tenía “pruebas para el mayor caso contra el alcalde de 2019”. También destacan que hay indicios de que los programas espías tanto de telefonía como ordenadores estén extendidos a órganos sensibles del Ayuntamiento de Mijas, como secretaría, asesoría jurídica e intervención. a este respecto, el propio tesorero municipal llegó a solicitar este jueves la paralización de toda actividad económica así como el apagado de todos los ordenadores para comprobar que no estuvieran infestados.