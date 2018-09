Alumnos de Rincón acuden con cascos a aulas prefabricadas situadas junto a obras

Alumnos de Secundaria de Rincón de la Victoria han acudido hoy a clases con cascos y chalecos para protestar por la ubicación de las aulas prefabricadas en las que han comenzado el curso en la misma parcela en la que se ejecutan las obras del cuarto instituto del municipio.

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de este futuro centro que se construye en el núcleo de Torre de Benagalbón había convocado una protesta para denunciar las molestias que van a sufrir sus hijos en estos módulos prefabricados que se han colocado a cincuenta metros de las obras de construcción de un instituto.

Estaba previsto que los alumnos de primero de ESO entrasen a las aulas a partir de las 12.00 horas, pero lo han hecho una hora más tarde, y después de que técnicos del Ayuntamiento y la Policía Local que han visitado los módulos levantasen acta de las deficiencias detectadas.

El portavoz de IU en el consistorio, Pedro Fernández Ibar, ha denunciado que los alumnos han entrado en las aulas prefabricadas sin que éstas “cuenten con la preceptiva licencia de utilización por parte del Ayuntamiento”.

Fernández Ibar ha recordado que, de todas las reivindicaciones efectuadas por el AMPA de Torre de Benagalbón, solo han sido atendidas la colocación de toldos para contar con zonas de sombra o el traslado de una grúa al otro lado de la parcela.

Sin embargo, ha lamentado que la Consejería de Educación haya rechazado que los 240 alumnos de este centro se repartiesen en dos ubicaciones, lo que habría permitido que contasen con más espacio.

El portavoz de IU ha anunciado que su formación solicitará la reprobación de la consejera de Educación, Sonia Gaya, por “achacar a la presión demográfica que 240 estudiantes tengan que estudiar en unos barracones junto a una obra, en lugar de asumir que ha sido una grave falta de planificación de la Junta de Andalucía”.

Por su parte, la presidenta del AMPA, Lydia Montes, ha señalado a los periodistas que, desde la Delegación Territorial de Educación, prometieron a los padres que los niños no tendrían que soportar ruidos, “pero todavía no está terminada la estructura del instituto, por lo que eso no es así”.

Además, ha afirmado que es “casi imposible” que el centro educativo esté culminado para marzo, como prevé la Junta, y que sus instalaciones puedan ir entrando en funcionamiento gradualmente, “puesto que las obras acumulan un retraso de dos meses y medio”.