Denuncian el cierre de la biblioteca de Plaza Goya desde hace dos meses

“Les informamos que, por mejoras en el sistema eléctrico, esta biblioteca permanecerá cerrada al público. Les seguimos atendiendo en la biblioteca del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso (c/ De la Cruz Nº42). Disculpen las molestias”. Este es el cartel que desde hace dos meses puede leerse en las ventanas y en la entrada principal de la Biblioteca Pública Municipal de Plaza Goya de Torremolinos, sin que hasta la fecha hayan dado comienzo los trabajos de mejora en ellos mencionados en el inmueble. Los estudiantes de la zona y usuarios de esta biblioteca, por tanto, tienen que desplazarse hasta la siguiente biblioteca más cercana, situada a unos 500 metros.

“Lo bueno que tiene Goya para mí es que me pilla mucho más cerca de mi casa, a solo cinco minutos, mientras que para ir a la de Picasso tengo que andar un poco más. Los días que salgo un poco más tarde de casa en lugar de ir a Picasso prefiero ir a Goya, o a veces es simplemente por cambiar y no ir a estudiar siempre al mismo sitio”, explica Raquel Anaya, estudiante de oposiciones y usuaria habitual de la biblioteca municipal.

Los usuarios de la biblioteca tienen que trasladarse a la del centro cultural Picasso

En la misma situación se encuentra la estudiante María Sánchez. “Es la que está más cerca de casa, aunque a veces por cambiar suelo ir a la otra biblioteca, que me gusta más porque tiene sala de estudio y es más grande. Pero no sé por qué lleva cerrada tanto tiempo. Empezó cerrando unos días sueltos en agosto, en los que abría y cerraba, hasta que a final de mes cerró completamente. De vez en cuando paso por si ya está abierta y si no me voy a la otra”, comenta.

“Si esto mismo hubiera pasado un mes antes, en julio, entonces sí que me habría fastidiado, porque la biblioteca Picasso solo abre por las mañanas en verano mientras que Goya abre hasta las nueve de la noche”, añade Sánchez. Su mayor preocupación ahora es si esta situación se prolonga hasta las navidades. “En invierno tengo ese mismo problema, la biblioteca del Centro Cultural Picasso cierra durante una semana entera y la biblioteca Goya que está al lado de mi casa no, con lo que entonces puedo ir a estudiar allí”, apunta.

El Ayuntamiento de Torremolinos informaba por última vez a través de su cuenta de Twitter del cierre de la biblioteca de la Plaza Goya a partir del 29 de agosto por “mejora de las instalaciones”, sin concretar fecha de apertura ni duración de los trabajos.

Nos informan que la #biblioteca municipal de la plaza #Goya estará cerrada a partir de hoy, por mejora de las instalaciones. Disculpad las molestias. pic.twitter.com/7fVbr8FqCk — Torremolinos Informa (@Torremolinos_On) 29 de agosto de 2018

Ante esta situación, la concejal del Partido Popular, Encarnación Navarro, denunciaba hace una semana en su perfil de Facebook el cierre de la misma y se pregunta hasta cuándo va a prolongarse esta situación. “Un mes lleva la biblioteca de la plaza Goya cerrada. Hay un letrero que dice que está cerrada por mejoras en el sistema eléctrico pero lo cierto es que allí no hay nadie trabajando en esas mejoras”, señala. “Los vecinos y estudiantes de la zona se quejan al tener que desplazarse a otra biblioteca y ver que sigue cerrada sin que ponen remedio alguno”, concluye.