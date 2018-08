Los sindicatos se unen a la denuncia contra las amenazas a la Policía Local

Los representantes de los sindicatos UPLB, CSIF y UGT denunciaron ayer de forma conjunta los ataques y amenazas que en los últimos días ha sufrido la Policía Local de Fuengirola en redes sociales. Todo ello a raíz de un vídeo que ya se ha hecho viral con más de 2 millones de visitas en el que un vecino mostraba como dos policías locales multaban a un vendedor ambulante de rosas por incumplir las ordenanzas dentro de una actuación rutinaria contra la venta ambulante ilegal en el municipio. A raíz de la publicación de este vídeo, en el que el propio autor cuestionaba la actuación de los agentes, tanto la Policía Local, como la alcaldesa y el resto del equipo de gobierno han recibido todo tipo de insulto y amenazas, incluso de muerte, a través de los comentarios en las redes sociales, hechos que han sido debidamente denunciados tanto por la vía penal como administrativa. "Esto no es gratuito, no se puede amenazar a la policía, a su familia, no se puede grabar ni intimidar. Hay unos cursos a través de los cuales se pueden presentar reclamaciones y quejas, y no amenazando e insultando en la vía pública o en redes sociales", señaló Juan Carlos Guerrero, delegado sindical de UPLB, sobre la situación vivida estos días, y aseguró ayer que el colectivo policial se ha sentido "muy presionado". Además, indicó que el vídeo es un "montaje" y está realizado por un perfil falso. "Solamente hacemos nuestro trabajo y esperamos que la ciudadanía nos deje hacerlo. Nuestro colectivo se va a personar contra aquellas personas que han insultado, amenazado con comentarios como meter tiros en las cabezas... Es una situación intolerable, porque somos personas y hemos recibido amenazas de todo tipo", afirmó Guerrero.

También la Asociación de Jefes y Directivos de la Policía Local de Andalucía (Ajdepla) ha respaldado la labor diaria de los agentes locales, así como la primera teniente de alcalde, Ana Mata, quien mostró su apoyo al cuerpo de Policía Local y su rechazo a cualquier forma de amenazas e insultos. "No vamos a tolerar que vayan contra la Policía Local, que se cuestione la profesionalidad y sobre todo que vayan contra la dignidad de las personas y amenazando", manifestó, al tiempo que recordó que también la alcaldesa, Ana Mula, ha recibido amenazas de muerte a través de las redes sociales. "Mula sabemos donde vives, o le quitas al hombre de las rosas la multa o vamos a tener que ir a hacerte una visita a tu casa y no te va a gustar nada" o "ponte escoltas que lo vas a necesitar" han sido algunas de las amenazas recibidas y que ya han sido denunciadas ante la Policía Nacional. "No podemos permitir este tipo de actuaciones que están fuera de la ley y que tienen que ser castigadas", concluyó Mata.