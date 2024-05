El Unicaja, Don Tancredo y la Euroliga

Siempre con la tesis ser un proyecto "sólido y sostenible", Antonio Jesús López Nieto, presidente del Unicaja, va marcando los pasos para intentar canalizar el éxito deportivo también a nivel social y económico. El debate sobre la Euroliga, sobre el que el presidente ha sido contundente repetidamente, está ahí, aunque las palabras de Paulius Montiejunas, CEO de la Euroliga, llevaron a preguntarle por la situación en su presencia en Radio Marca Málaga. "No voy a entrar, no opino. Él ha opinado todo, yo no tengo nada que opinar", decía en primera instancia el dirigente malagueño, que más tarde sí volvía a aludir al asunto: "En la BCL el Unicaja se ganó a sí mismo y al rival. La presión y el favoritismo hacía parecer que éramos obligatoriamente ganadores. Tenerife, que sufrió mucho con Peristeri, y Murcia están creciendo y parecían flojos, ni mucho menos lo son. Cuando algunos de los profetas hablan de la Eurocup, ante Bonn tuvimos la última bola para ganar el partido, haciendo un encuentro de los peores en la semifinal de la BCL. El Bonn fue trasladado al París para jugar la Eurocup y la ha ganado con relativa facilidad. Me da igual que me inviten a la Eurocup, estamos posicionados en el futuro para acceder a una competición sostenible en el tiempo, deportivamente y económicamente, en el futuro. Entrar en competiciones donde dirigen otros y tú eres Don Tancredo no puede ser el camino". El Don Tancredo es un lance taurino en el que el torero se queda inmóvil. Es la referencia que existe para el Unicaja, ahora en el board de la BCL, de otros clubes no propietarios que intervienen en la Euroliga. No participar de beneficios, pagar por jugarla y nula influencia.

"Lo importante es recuperar tu cultura. Un equipo que no respeta su historia tiene mal futuro. Respetar tus raíces, poner en valor una idea, marcar una línea en lo social, comercial y deportivo", rememoraba López Nieto sobre cuáles fueron las líneas maestras para reflotar un proyecto deportivo mortecino: "Le cuentas a los que saben lo que quieres. Juanma elige a Ibon. Viendo ACB todos los partidos, yo no sé nada, pero le digo lo que quería ver sobre la pista. Mi objetivo es intentar meter toda la gasolina para que el proyecto sea sólido. Estoy muy cómodo con Ibon, los jugadores, con todo el equipo que me rodea, que es sensacional. Sufrimos un primer año de acoso y derribo, debo decirlo así. Pero la experiencia mía por la edad y mi trayectoria del mundo del deporte hicieron que las críticas las relativizara"

"Estamos en crisis, leía, en septiembre tras perder tres partidos. Fuimos a inaugurar la peña Infierno Verde y vinieron tres o cuatro medios a preguntarme por la crisis del equipo. Un equipo que ha ganado Copa, semifinales ACB y BCL, final de Supercopa sin pívots y casi le ganamos al Madrid... ¿Crisis? Te gusta ganar siempre, pero hay que saber ver los problemas a largo plazo, con un foco, no podemos ser hoy los mejores y pasado los peores. Entiendo los picos del deporte y los dirigentes tenemos que verlo con frialdad. La dinámica es buena seamos en ACB primeros, segundos o quintos. Queremos más, pero la temporada ya es un éxito. El trabajo está hecho y estamos trabajando para que el futuro a medio plazo esté bien encaminado".

Acerca del contexto económico actual y el de la mejor era del club, a mediados de la primera década del siglo, López Nieto aseguraba que "en lo económico aquel equipo estaba mejor situado. El presupuesto era cinco millones más por encima del actual. En 2005/06 era 19 millones de euros y ahora es de 14 en 2024. Pero es que el Madrid tenía 22 entonces y ahora 39. Por eso Jorge Garbajosa terminó aquí y no en Madrid. En juego no entro, pero sí en números. Estás más cerca de un equipo a tres millones de euros que de otro a 25".

"La ACB no está dirigiendo la intencionalidad deportiva del campeón", defendió López Nieto sobre la limpieza de la Liga: "La audiencia siempre con dos marcas internacionales como Madrid-Barcelona será la que más da. Sí es verdad que la final del 95 dio audiencias tremendas, pero con grandes condicionantes. David contra Goliath, momento definitivo, en otro momento, con la TV en abierto, estaba uno de los grandes y los que les gusta ese equipo lo vieron y también los del otro para que perdiera. Un Madrid-Barcelona tiene más audiencia que cualquier otro partido. Por desgracia, la mayoría es de Madrid o Barcelona, son dos marcas internacionales y la gente juega a ganador. Siempre he sido de los pequeños, me gustan más, pero hay que ser realista. A la Liga igual por frescura le viene bien otro campeón, a la gente del baloncesto le gusta la alternancia, pero en todas las ligas, puedes mirar el baloncesto o el fútbol en Europa, casi siempre ganan los mismos. No hay tanta alternancia en los campeones. El listado lo miras y sólo hay algunas excepciones".

"Seis títulos y seguimos...", fue la última frase de López Nieto, también con ambición. Como le advirtió al alcalde en la celebración de la BCL, "igual volvemos pronto".