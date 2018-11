Alcaldes apuestan por usar las singularidades de la Costa del Sol para su promoción

Los alcaldes de los municipios de Marbella, Mijas, Ojén y Benahavís, Ángeles Muñoz, Juan Carlos Maldonado, José Antonio Gómez y José Antonio Mena, respectivamente, han abogado este jueves por potenciar las particularidades de las localidades de la Costa del Sol y realizar una promoción coordinada de la comarca.

Los regidores, que han comparecido en el foro Marbella Impulsa que ha organizado el grupo de comunicación Atresmedia, han destacado también el margen de crecimiento del turismo de calidad en la comarca y la necesidad de mejorar algunas infraestructuras.

La alcaldesa Ángeles Muñoz ha asegurado que la marca Marbella "está muy consolidada y reconocida internacionalmente", pero ha destacado la necesidad de que los regidores de la Costa del Sol, más allá de sus signos políticos, "vayamos todos a una y estemos todos convencidos de que la política turística debe ser común".

"Cuando le va bien a Marbella, le va bien al resto de los municipios de la Costa del Sol y viceversa. Si hay algún evento importante en Mijas u Ojén, repercute en Marbella. Tenemos que reforzar las particularidades y hacer una promoción de manera conjunta y de la mano de los empresarios", ha señalado.

El alcalde Juan Carlos Maldonado ha indicado que Mijas "no es competidor del resto de municipios, sino un aliado". "Tenemos que buscar la complementariedad y consolidar la calidad del destino Costa del Sol. La marca Marbella y de la Costa Sol nos beneficia y Mijas quiere seguir formando parte de esta gran familia. Tenemos muchas cosas que ofrecer, pero necesitamos hoteles o la oferta de eventos del resto de municipio. Queremos hacer equipo", ha apuntado.

El regidor José Antonio Mena ha apuntado que Benahavís "siempre se ha subido al caballo de la marca Marbella y nos ha ido fenomenal". "Marbella es una gran marca y hay que aprovecharla. La Costa del Sol es también una marca muy importante y tenemos que seguir con la misma estrategia", ha apuntado.

El alcalde de Ojén, José Antonio Gómez, ha destacado por su parte el potencial y las "singularidades" que tiene cada municipio y ha añadido que es "trabajo de todos crear una oferta cada vez de mayor calidad, con mejores servicios y una mayor profesionalidad".

"El visitante de hoy día quiere estar un día en un chiringuito y al siguiente caminando en plena naturaleza y eso sólo podemos ofrecerlo a través de la unión y no con el enfrentamiento", ha indicado.

Crecimiento económico

Los regidores han dedicado parte de sus intervenciones a exponer sus opiniones sobre la calidad del turismo de la comarca y sus posibilidades de crecimiento. A este respecto, el alcalde de Benahavís ha asegurado que los municipios de la comarca deben centrar sus estrategias de crecimiento "no en los números, sino en la calidad". "El crecimiento debe ir correlacionado con la calidad en los servicios de la Costa del Sol", ha señalado.

Ángeles Muñoz ha puntualizado que Marbella "es un destino maduro, pero no saturado" y ha destacado las inversiones relacionadas con el sector del turismo en plena ejecución, como la rehabilitación del antiguo hotel Don Miguel o las próximas aperturas del Hotel W o el Four Seasons.

"Los últimos datos que hemos obtenido en el número de turistas que nos visitaron u hospedaron en Marbella demuestran que somos un destino atractivo y que tenemos un gran impacto en el ámbito turístico. La ciudad tiene que crecer de forma equilibrada", ha apuntado.

José Antonio Gómez, alcalde de Ojén "La oferta turística está muy supeditada a las infraestructuras que tenemos y si éstas no son las idóneas no podremos dar la calidad y buen servicio que nos gustaría. Los alcaldes tenemos que aunar fuerzas y trabajar en la misma dirección, olvidando rivalidades políticas"

El regidor de Mijas ha abogado por "la cautela": "De nada nos vale crecer en una época determinada del año por nuestras condiciones climáticas, si no somos capaces de mantener nuestra oferta en el resto del año".

"Hay que ser cautos porque no podemos crecer sin que crezcan en la misma medida las infraestructuras y servicios porque si no el equilibrio se rompe", ha señalado Maldonado, que ha recordado que la autovía A-7 sufrió colapsos en verano en diferentes puntos de la comarca y ha reiterado la construcción de un hospital que preste servicios a Mijas y Fuengirola.

El alcalde de Ojén ha subrayado la necesidad de mejorar las infraestructuras "para no morir de éxito". "La oferta turística está muy supeditada a las infraestructuras que tenemos y si éstas no son las idóneas no podremos dar la calidad y buen servicio que nos gustaría. Los alcaldes tenemos que aunar fuerzas y trabajar en la misma dirección, olvidando rivalidades políticas", ha concluido.