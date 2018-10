Los municipios afectados por las inundaciones reclaman un plan de empleo especial

Alcaldes y representantes de municipios de Antequera, Campillos, Teba, Alameda, Villanueva de Tapia o de la entidad local autónoma de Bobadilla Estación, entre otros, han solicitado a la Junta de Andalucía que apruebe este martes un plan de empleo especial para los agricultores de la comarca afectados por las graves inundaciones de los pasados 20 y 21 de octubre, que han calificado de "tragedia".

Más allá de los daños en infraestructuras municipales y personales, muchas explotaciones agrarias y ganaderas están inoperables, lo que repercutirá en la actividad económica de estas localidades, que viven fundamentalmente de agricultura y ganadería.

Así lo ha trasladado el alcalde de Campillos, Francisco Guerrero, en rueda de prensa este lunes en Antequera junto a los regidores de Antequera, Manuel Barón; Teba, Cristóbal Corral o Villanueva de Tapia, Encarnación Páez, entre otros.

Guerrero ha hecho hincapié en que estas localidades sufrieron "una trágica avalancha de agua nunca antes conocida", lo cual hace que estas localidades "merezcan una especial atención", criticando, de nuevo, que el pasado viernes el Consejo de Ministros celebrado en Sevilla no declarara la zona de emergencia social, más conocida como zona catastrófica, postergándolo, previsiblemente, a este viernes.

"Creemos que esta zona ha sido especialmente afectada, devastada y necesitamos una consideración especial. No hemos sufrido unas inundaciones sino una tragedia de carácter humano", ha recalcado el regidor de Campillos, quien ha respondido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que están "calmados y serenos". "No agitamos, no echamos leña al fuego pero sí pedimos justicia y creo que nos la merecemos", ha subrayado.

"12 horas de lluvia arrebataron el presente y el futuro"

Según Guerrero, en 12 horas las lluvias "arrebataron el presente y el futuro" de muchos pueblos de la provincia, como el suyo. Por ello, más allá de los "cuantiosos e innumerables daños" en las infraestructuras, como el hecho de no tener agua potable; los perjuicios se extienden a la agricultura y la ganadería, "que son esenciales para nuestros pueblos y que están paradas".

Así, ha relatado cómo una gran empresa de Campillos ha perdido más de 100.000 pavos, que han muerto ahogados; algo que también ha sufrido un pequeño proveedor, con 10.000 pavos muertos y la única granja activa tiene problemas de acceso porque el camino está "destrozado". "Esto no es fruto de una inundación, es una tragedia", ha reiterado Guerrero.

También se ha referido a la campaña de la aceituna, "que pende de un hilo", a los campos anegados y los caminos "destrozados". "Todo esto va a suponer una pérdida importante de empleo y todos los aquí presentes compartimos y solicitamos al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía un plan de empleo especial para paliar los efectos de las lluvias en la agricultura porque muchos no pueden acceder a sus explotaciones y no van a poder trabajar", ha agregado.

Peonadas

A esta petición ha sumado la solicitud al Gobierno central de "que retire la exigencia de las peonadas para poder solicitar el subsidio agrario". Ambas medidas, ha reiterado el alcalde de Campillos, son "muy esenciales ahora mismo". "Ambas estarían recogidas en la declaración de zona catastrófica pero el Gobierno desaprovechó la oportunidad el viernes en Sevilla -en el Consejo de Ministros- y tiene que ser sensible y adoptar estas medidas", ha concluido.

El alcalde de Teba, por su parte, ha indicado que tal y como señaló este domingo la presidenta andaluza, han ido al campo y han pedido "tranquilidad" a los agricultores y ganaderos, sin embargo, ha añadido, existe "intranquilidad no de los alcaldes sino del tejido productivo y de la población".

"Prevemos problemáticas relativas al empleo, este año va a ser muy extraordinario y tiene que haber políticas extraordinarias", ha espetado, incidiendo en la necesidad de que se declare la zona catastrófica "porque el pueblo está hundido".

Esta reclamación sobre el plan de empleo especial y las peonadas la secundan otras localidades afectadas por el temporal. El alcalde de Sierra de Yeguas, José María González, va a enviar este lunes una carta a la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, para que se ponga en marcha este plan extraordinario.

Igualmente, solicita la eliminación de las 35 peonadas necesarias para optar al subsidio agrario, debido a los jornales que se perderán en el sector agrícola por las inundaciones. Estas peticiones las han ratificado, asimismo, los ayuntamientos de Ardales, Cañete la Real, Carratraca y Humilladero.

El regidor de Antequera, Manuel Barón, ha mostrado su apoyo y solidaridad a los alcaldes de la comarca más afectados por las graves riadas al tiempo que ha considerado "total y absolutamente justas" las reivindicaciones de Campillos y Teba y otras localidades.

"Hemos atravesado una situación nunca jamás vista en la historia de esta comarca y con respeto total a las instituciones y a la población hay que reivindicar lo que les corresponde", ha opinado.

Asaja se suma a las peticiones

Por otro lado, el presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, ha reclamado ayudas "contundentes" para paliar los daños sufridos. "Se trata de un desastre natural que no se produce todos los años. Es ahora cuando la administración debe cumplir con su función pública", ha espetado. "Hoy, siete días después de los sucesos, siguen contactando con nosotros asociados que aseguran que conforme van entrando en sus explotaciones, son mayores los daños que se encuentran", ha relatado en un comunicado.

En este punto, han reclamado a Gobierno central y Junta de Andalucía que actúen "y no quede todo en una declaración de intenciones". "Los vecinos en general y los agricultores y ganaderos en particular necesitan que las palabras no se queden solo en eso, sino que se lleven a efecto", ha sostenido.

"Sucesos como este ocurren de forma inesperada e imprevisible. El retraso en esta declaración entendemos que ha venido motivado por la inacabada evaluación de daños pero, con los datos ya recabados, debería ser suficiente para realizar esta declaración, dejando atrás cualquier disputa política o calendario electoral", ha solicitado el máximo responsable de Asaja en Málaga.