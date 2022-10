Juanma Moreno destaca que "a día de hoy no hay ninguna imputación de la alcaldesa" de Marbella

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves que, a día de hoy, no hay "ninguna imputación" de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, o de algún miembro de la corporación municipal, tras el procesamiento del marido de la regidora popular por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, el presidente se ha limitado a indicar que no tiene ninguna información más sobre este asunto "de la que ha salido en los medios de comunicación".

Preguntado sobre si apoya a la alcaldesa, ha insistido en que no tiene ninguna información y en que no hay imputaciones de miembros del gobierno municipal.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha procesado al marido de la alcaldesa marbellí por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal en el marco de una supuesta red liderada por ciudadanos suecos que habrían exportado desde España grandes cantidades de estupefacientes, sobre todo marihuana y hachís, hacia los países nórdicos, especialmente a Suecia.

La alcaldesa de Marbella: "No hay nada del Ayuntamiento ni nada como alcaldesa"

"No hay absolutamente nada mío como la alcaldesa ni por supuesto dentro del ámbito del Ayuntamiento", reiteró la alcaldesa de Marbella el mismo día en que se conoció el procesamiento de su marido. Y aludió a la cercanía de las elecciones municipales y los intereses de la oposición.

"Hay quien quiere volver a insistir, ya sabemos que hay interés, hay unas elecciones cerca y ha salido muy bien la feria. A partir de ahí está claro que hay algún grupo que tenga especial interés", concluyó.

En este mismo sentido se pronunció el portavoz municipal, Félix Romero, incidiendo en que "no tiene nada que ver ni con el gobierno ni con la gestión municipal" ni tampoco "en el ámbito político con la propia alcaldesa, no le afecta a su gestión". "Es alguien ajeno a esta administración", ha reiterado, apuntando que "no afecta en nada al Ayuntamiento".

Romero también insistió en que "es evidente que hay cierta intencionalidad política". "Es algo que suele pasar cada cuatro años, llevamos ya 15 años con culebrones de este tipo cada vez que se acercan las elecciones", señaló, insistiendo en que "nada tiene que ver con el Ayuntamiento" y en que en ese auto "según tengo entendido, lo que se hace es paralizar el procedimiento judicial sobre unas personas que no tienen nada que ver con la gestión municipal ni de la alcaldesa".

Advierten de acciones legales

Este pasado miércoles, el Ayuntamiento de Marbella aseguró que que emprenderá actuaciones legales “contra todos aquellos que intentan enturbiar la imagen de la Administración local y vincular la gestión municipal y de la alcaldesa con cuestiones ajenas a la Corporación”, según el portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, que lamentó que los grupos de la oposición “busquen una vez más sacar rédito político de una situación que no tiene nada que ver con el Consistorio”.

Romero censuró además la “falta de escrúpulos del PSOE y de su maquinaria, así como de otros partidos, a la hora de buscar y explotar un expediente judicial aún a sabiendas de que no tiene ninguna relación con el Ayuntamiento ni con la labor que desarrolla la alcaldesa y el Ejecutivo local”.

“No se puede utilizar todo en política, no se pueden traspasar líneas rojas utilizando a la familia para intentar dañar y perjudicar a la propia imagen del Ayuntamiento con un interés meramente electoralista”, lamentó Romero, que avanzó que “cualquiera que difame o injurie a los miembros de esta Corporación, que siembre dudas sobre la legalidad en su gestión o que los vincule con un hecho delictivo deberá responder ante la justicia”.

El PSOE pide explicaciones

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista y secretario de organización del PSOE de Málaga, José Bernal, solicitó de nuevo este pasado miércoles que "la señora Muñoz dé explicaciones de eso que pone en el auto de que su familia, para obtener beneficios inmobiliarios, tenía contactos con cargos públicos y funcionarios del Ayuntamiento de Marbella”, supuestamente.

Además, el socialista reclama a la regidora que ponga “a disposición de esta ciudad el sumario, porque ella dijo que cuando se levantara el secreto de sumario quedaría todo negro sobre blanco, y nosotros queremos ver el sumario y yo creo que toda la gente de Marbella y de San Pedro”.

En este punto, hizo referencia a la noticia relacionada con un informe de la UDEF según el cual presuntamente “existían llamadas telefónicas en las que se decían cosas tan graves como que las victorias del Partido Popular (PP) en determinados municipios, era el éxito garantizado de una -supuesta- banda de organización criminal, y nosotros queremos saber qué otras llamadas están en el sumario”, valoró Bernal.