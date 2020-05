Los empresarios de Puerto Banús piden un cambio de modelo frente al turismo de “borrachera”

Los empresarios de Puerto Banús, en Marbella, apuestan por aprovechar la situación que ha generado la pandemia de Covid-19 y cambiar el modelo de negocio del recinto náutico para atraer a un turismo nacional de lujo y evitar el de “borrachera”, según ha declarado el presidente de la asociación empresarial del espacio portuario, Giuseppe Russo.

Así lo ha destacado el representante de la Asociación de Empresarios de Puerto Banús, que ve en la coyuntura actual una “oportunidad” para sostener la “marca” del lujoso espacio, para lo que ha defendido “volver a la estacionalidad” como estrategia turística ante la previsible caída de visitantes internacionales.

En este sentido, Russo ha valorado que la situación de restricciones en la movilidad que ha generado la pandemia de coronavirus y su afectación al sector turístico puede suponer “una oportunidad para cambiar el modelo de negocio del todo incluido”, que en sus palabras “venía a hacer despedidas de solteros, borracheras incontroladas y atrae a un tipo de perfil de gente muy peligrosa para la seguridad”, destacando que solo “ha desprestigiado el entorno y la marca de Puerto de Banús”.

Russo ha abogado por otros patrones y ha apuntado al cambio como “un paso ineludible” que tendrá que estar diseñado “con otros parámetros, nuevas gestiones, tecnologías y capitales” para alcanzar el éxito. “Que venga gente a tomarse una sola copa y que la pague más cara, pero que no vengan grupos de señoritas o señores desnudos, sin camisa, a emborracharse, sino atraer al turismo nacional facilitando el acceso al puerto y dar más facilidad a los peatones porque en agosto no se puede caminar”, ha resaltado.

Según ha opinado, la caída del turismo se va a ver reflejada en los negocios, por lo que ha señalado que “el puerto no se puede permitir estar abierto 12 meses al año a esos precios incontrolados que tiene cada metro cuadrado porque el coronavirus no va a posibilitar el flujo de clientes que ha tenido” hasta hora, que ha estimado en “cinco millones de visitantes que hemos alcanzado por muchos años”. Así, prevé que la llegada de viajeros “se va a reducir drásticamente en un 30 o un 35%, por lo que no tiene ningún sentido que abras el negocio en pérdidas”.

Ante este panorama, Russo propone una serie de medidas para volver a recuperar el esplendor de Puerto Banús, entre las que ha destacado como eje central el “volver a la estacionalidad”: “Que el puerto opere tres o cuatro meses al año. Antes venían 5 millones de personas y este año si vamos a tener 1,5 ya va ser un éxito, ¿Dónde o cómo vamos a repartir esa venta?. Es imposible”.

Como fórmula para implementar esta estrategia ha enfatizado en que el sector del lujo tiene que “convertir las tiendas en escaparates virtuales con el e-comerce por todo el mundo desde Puerto Banús, y en lugar de estar físicamente en el sitio, acceder desde una plataforma tecnológica donde la gente pueda comprar en las grandes marcas como si estuviera dentro” en la temporada baja.

El valor de las tasas es otro de los aspectos sobre los que ha incidido el representante empresarial, ya que ha considerado que la concesionaria “está cobrando un canon por esos espacios de acuerdo a los supuestos negocios que esos comerciantes tenían”, lo que en su opinión “deteriora la postura de retomar el mercado que se ha perdido” debido a la pandemia, ha subrayado en relación al turismo internacional. En el mismo sentido se ha referido al precio de los alquileres, con “propietarios acomodados a unos incrementos desproporcionados” en los últimos años.

Russo ha valorado así el “aumento de cánones y de ocupación” y del precio de los arrendamientos como “legítimos”, pero se ha cuestionado cómo se gestionarán estos entornos “comerciales, estas zonas marítimas y estos espacios exteriores que inevitablemente sufrirán un deterioro implacable en los próximos meses y temporadas”, por lo que ha emplazado a las partes a un “acoplo forzoso de inercias debido a esta situación imprevista y a una revisión de contratos y condiciones”.

El presidente del colectivo ha destacado la necesidad de considerar “con el máximo rigor y seriedad selectivas” los problemas a los que enfrentará el espacio náutico y de ocio en las próximas temporadas, por lo que señalado que tanto los propietarios de los negocios como la empresa concesionaria que gestiona actualmente el recinto “están destinados a retomar el futuro de Puerto Banús como una marca y con otros parámetros, ya que los actuales carecen de espesor económico de acuerdo a la realidad”.