Tornado en Marbella: "Ha sido terrorífico, pensé que yo también iba a salir volando"

La meteorología ha dejado este lunes un tornado que ha recorrido el municipio de Marbella de sur a norte, dejando a su paso numerosos desperfectos en el mobiliario urbano, objetos de todo tipo volando, árboles caídos y vehículos dañados, siendo una experiencia que muchos vecinos han vivido en primera persona y que ha causado temor al tiempo que asombro ante el fenómeno atmosférico.

El tornado se ha registrado en torno a las 16:30 horas de este lunes, y ha durado alrededor de un minuto, según ha declarado el director general de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Jesús Rico. El fenómeno meteorológico “ha tocado tierra en Marbella” y “ha atravesado el municipio”, ha apuntado.

Una de las zonas más afectadas por el paso del tornado ha sido la barriada de San Marta, situada al norte de la ciudad, dejando en las calles numerosas ramas caídas, árboles que han aplastado algún vehículo, objetos de todo tipo volando y troncos cortados tras la actuación de los bomberos, principalmente en la calle Juan XXIII y la avenida Arias de Velasco.

Estefanía es una vecina de la calle Juan XXIII que observaba esta tarde junto con su familia el estado de la vía y cómo había quedado un coche estacionado sobre el que ha colisionado un árbol de gran porte. Ella ha vivido en primera persona el paso del tornado: “Ha sido alucinante. No lo hemos visto nunca, no sé cómo explicarlo, ha sido extraño”, ha relatado en torno a la experiencia de avistar el fenómeno natural.

"El árbol estaba dando vueltas"

“El árbol este de aquí estaba dando vueltas, hay vecinos que dicen que han visto macetas volando, los profesores del colegio Vicente Aleixandre dicen que las papeleras del patio estaban en el aire dando vueltas y ha sido raro, nunca lo hemos visto”, ha comentado sobre el fenómeno, del que ha asegurado que “nos ha impresionado tanto que no nos ha dado tiempo” a tomar imágenes.

Además de hacer mención al coche que ha sufrido la caída del ejemplar arbóreo, ha agregado que en la avenida Arias de Velasco ha habido “contenedores en el aire tirados en el suelo, carteles de las tiendas también partidos y rotos y motos volando en el aire, por lo visto han visto otros. Ha sido una barbaridad”, ha valorado.

Miguel es otro vecino de la calle Juan XXIII que esta tarde observaba los efectos del tornado y cómo su coche se ha librado por solo algunos metros de quedar bajo el árbol que ha caído sobre un vehículo estacionado, aunque ha dejado algunas huellas en el lateral. “No nos ha dado tiempo ni de vivirlo porque ha sido de pronto empezar a llover, empezar a tronar, venir el viento, asomarnos a la ventana y ya estaba el árbol en el suelo”, ha relatado.

Francisco se encontraba en la tarde de este lunes en el bar La Unión cuando el tornado hacia su paso por la barriada de Santa Marta. Ante el alboroto generado, salió afuera y casi se lo topa de frente, aunque ha visto en primera línea las mesas, las sillas y las sombrillas de la terraza del establecimiento de hostelería volar, por lo que acto seguido e intuitivamente ha vuelto a entrar al local, ha explicado conmocionado.

“Yo pensaba que no salíamos, porque en la vida, nunca, he visto de volar todo así, y el árbol caerse. Ha sido horrible”, ha comentado a su lado Vanesa, la tabernera encargada del bar, que cinco días antes había soñado con un fenómeno de similares características, según ha apuntado ella misma y alguno de sus clientes.

Marcela Romero atendía esta tarde el quiosco que hay en la vía, cuando “de un momento a otro, en cuestión de segundos, empezó a llover tan fuerte y de pronto empezó el viento, pero así de fuerte que se levantaba todo”. Con él ha visto varios árboles de la barriada caer, “empezaron a alzarse todos los toldos y yo sentí que esto se levantaba también”, ha referido en torno al negocio. “Ha sido terrorífico, pensé que yo también iba a salir volando porque tal vez ha durado un minuto, pero ese minuto fue mortal porque se levantó todo, cayeron los árboles y se movía todo”, ha agregado.

El tornado ha dejado a su paso destrozos en la avenida Doctor Maíz Viñals, donde han quedado varias ramas caídas y un árbol abatido en el Parque de La Represa, o en la zona de Puente Málaga, entre otros lugares afectados.

Fernando Quero ha avistado en primera persona desde su peluquería de la avenida Nabeul el paso de la columna de aire: “De pronto hemos visto las nubes y que empezó a moverse y a volar todo”, ha explicado dibujando un círculo con su dedo mientras comentaba que “ha venido desde la playa para arriba”. “Me he metido y la verdad es que lo he visto de pasar, no me ha pillado fuera. Es la primera vez que he visto un tornado en mi vida”, ha exclamado.