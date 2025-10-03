Asesinada una mujer de 83 años presuntamente por su marido con arma blanca en Marbella

Una mujer de 83 años ha sido hallada muerta este viernes en una vivienda de Marbella. Presuntamente ha sido asesinada a manos de su marido, un hombre un año mayor, con un arma blanca. El suceso se produjo en torno a las 11:00 horas cuando agentes acudieron al domicilio y encontraron el cuerpo sin vida de esta vecina del municipio malagueño. La zona fue acordonada para la práctica de diligencias y la toma de huellas.

La pareja convivía en un chalé ubicado en una zona residencial en la entrada de Marbella, en el distrito Elviria Las Chapas, donde los agentes han detenido al presunto autor, que ya ha sido trasladado a dependencias policiales. El cuerpo de la víctima, Eva, presentaba heridas de arma blanca y ha sido hallado sobre las 11.00 horas de este viernes en una vivienda ubicada en la calle Ciudad de los Periodistas. La autoridad judicial ya ha autorizado el levantamiento del cadáver, al que se le realizará la autopsia en las próximas horas, y los agentes de la Policía Científica han tomado huellas en el posible escenario del crimen.

El presunto autor, un varón de 84 años, ha sido detenido por la Policía Nacional. Fuentes cercanas a la investigación han confirmado que la Policía mantiene abierto el caso para esclarecer las circunstancias del crimen. Tanto el detenido como la víctima, ambos octogenarios, no figuraban en el sistema Viogén, la base de datos de seguimiento de casos de violencia de género. El hombre permanece bajo custodia policial mientras avanzan las pesquisas para determinar lo ocurrido.

"Desde la Unidad contra la Violencia de Género están recabando toda la información relativa al asesinato de una mujer de 83 años por presunta Violencia de Género en Marbella para trasladarlos a la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género con el objetivo de determinar si se trata de un nuevo crimen machista", ha explicado la Subdelegación del Gobierno en Málaga este viernes por la tarde en un comunicado.

Tres casos de violencia machista en 2025

De confirmarse que se trata de un caso de violencia de genero sería la cuarta mujer que muere a manos de su pareja en lo que va de año en la provincia. La primera, Lina, fue asesinada el pasado 9 de febrero por su expareja en presencia de sus hijos. La mujer de 49 años estaba en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén), pero no tenía protección ni tampoco la orden de alejamiento que había solicitado porque no denunció malos tratos físicos.

En junio de este año, fallecía asesinada una mujer de 50 años también en Marbella. El presunto autor, un búlgaro de 47 años, huyó tras matarla, pero después, debido a la presión policial, se entregó en Comisaría. Ninguno de los dos figuraba en el sistema policial Viogén, predecir el riesgo al que puede estar expuesto una mujer que ha sido víctima, para así realizar tanto un seguimiento como una protección de manera adecuada y "efectuar una labor preventiva, emitiendo avisos, alertas y alarmas.

Solo unas semanas, también en junio, otra mujer de 43 años fallecía al ser asesinada por su pareja, un hombre de 46 años que después se ha suicicidó, en una vivienda de la localidad malagueña de Fuengirola, en Málaga. Los hechos ocurrieron en la urbanización Higuerón Wes.

Si se confirma finalmente la naturaleza machista del crimen, serían 29 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2025 -diez de ellas en Andalucía- y 1.324 desde que comenzó a elaborarse la estadística de asesinatos por violencia de género en 2003.