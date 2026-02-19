Un conductor arrastra varios metros a un policía fuera de servicio que impedía su huida tras un accidente en Marbella

Cuando iba a ser detenido se identificó como policía. No sólo no lo era, sino que poco antes había agredido a uno con placa que trataba de evitar su huida de un accidente que, presuntamente, había provocado. El agente, que estaba fuera de servicio, fue arrastrado varios metros desde un vehículo. Sucedió este martes por la tarde en el parque del Mediterráneo en Marbella.

El efectivo, policía local de Estepona, se percató de la huida del conductor de un turismo que colisionaba con otro estacionado en el aparcamiento público del recinto. Tras el impacto, el responsable se apeó del turismo, momento en el que el propietario del coche afectado observó lo ocurrido e intentó retenerlo para evitar que abandonara el lugar. Entre ambos hubo un forcejeo.

De acuerdo con las mismas fuentes, el individuo que presuntamente provocó el siniestro trató en varias ocasiones de marcharse sin facilitar datos ni asumir responsabilidades. Entraba entonces en escena el policía franco de servicio, que se encontraba en la zona acompañado de su hijo menor cuando decidió intervenir para evitar la huida del conductor.

El agentes abrió la puerta del copiloto del vehículo con la intención de retirarle las llaves del contacto para impedir que se marchara. Pero la reacción del conductor los dejó atónitos: arrancó, supuestamente, arrancó de forma repentina e inició la marcha bruscamente, arrastrando varios metros al agente.

Como consecuencia del acelerón, el policía cayó al suelo, con diversas lesiones. La caída se produjo en un entorno con gran afluencia de personas usuarias de las instalaciones deportivas y recreativas del parque, lo que incrementó el riesgo de que se produjeran daños mayores.

Tras el incidente, el conductor abandonó inicialmente el lugar, mientras que el agente herido fue atendido y trasladado posteriormente a un centro sanitario para recibir asistencia médica por las lesiones sufridas.

Horas después, efectivos de la Policía Local de Marbella lograron localizar y detener al presunto autor de los hechos.

Fuentes policiales han destacado tanto la intervención del agente fuera de servicio para evitar la fuga como la rápida actuación posterior de los efectivos municipales, que permitió la identificación y detención del sospechoso.