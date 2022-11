La crispación se instala en el Pleno de Marbella

Por su parte, el concejal de Obras, Diego López, ha declarado que “ aquí hay una consigna clara de Pedro Sánchez y de Moncloa, que es derrocar a la alcaldesa de Marbella , manchar la imagen del a alcaldesa de Marbella. Llevan años desde GIL, porque son alumnos, intentando hacer lo mismo, derrocar a la alcaldesa en los tribunales porque no lo han conseguido en las urnas”, ha replicado, al tiempo que ha lamentado que desde la bancada socialista “no son capaces de pedir disculpas”.

De este modo, Bernal ha lanzado una serie de cuestiones, como si “ era normal que su marido le pasara los presupuestos de empresas que después se adjudicaban a dedo” supuestamente o “si es normal tener un patrimonio millonario como usted tiene, y no haber dado explicación ninguna y ocultarlo en el Senado y en otras instituciones públicas”.

“Hoy he tenido aquí un déjà vu de hace 20 años y me ha recordado a los plenos y a los tiempos de Jesús Gil , que los llenaba de palmeros eufóricos, y hoy tenemos un Pleno de afines de la señora Muñoz insultando a la oposición” , ha criticado el portavoz socialista, quien ha aprovechado una moción presentada por su grupo relativa a obras de competencia autonómica, para preguntar a la regidora por el origen de su patrimonio.

El ambiente preelectoral se ha hecho sentir en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, que en la sesión ordinaria de noviembre ha contado con la presencia de público asistente, algo que no se veía, al menos, desde el periodo anterior a la pandemia de Covid-19, y que en varias ocasiones ha mostrado su apoyo a la bancada popular.

Macías destaca que “no se ha investigado” la supuesta “implicación del Ayuntamiento”

El concejal del PSOE, José Ignacio Macías, ha destacado este viernes que “no se ha investigado” la presunta “implicación del Ayuntamiento” en el caso del marido de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, asegurando que la misma “va a tener lugar ante la Fiscalía Anticorrupción”.

Así lo ha destacado el edil socialista tras hacer el PP alusión en numerosas ocasiones de la sesión plenaria al auto dictado esta semana por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que inadmite la petición de José Bernal de personarse en la causa como acusación popular y que desvincula a cargos públicos o a la Administración local, y que según ha indicado Macías, se ha repartido entre los asistentes que han acudido este viernes al Salón de Plenos.

El edil socialista ha señalado que desde el PP se hace “una lectura de un auto tan torticera”, valorando que el mismo “no dice que no exista una -supuesta- implicación del Ayuntamiento de Marbella, lo que dice es que en el auto de procesamiento no aparece la implicación del Ayuntamiento de Marbella porque no se ha investigado, pero eso se puede investigar ante las autoridades en la Fiscalía que competa”. “Y esa investigación va a tener lugar ante la Fiscalía Anticorrupción”, ha aseverado.