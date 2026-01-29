Siete detenidos implicados en dos tiroteos en Marbella por "desavenencias sentimentales" entre dos familias

Un amplio operativo de la Policía Nacional desplegado este jueves ha desembocado en la detención de siete personas, todas ellas implicadas, supuestamente, en los dos tiroteos recientes ocurridos en Marbella que los investigadores ya dan por resueltos. Con el runrún de la guerra de clanes, esta vez, sitúan en un conflicto entre dos familias el origen de ambos incidentes y descarta que el incidente estuviera relacionado con el narcotráfico. Hubo "desavenencias de índole sentimental". Si bien se exhibieron armas de fuego, no hubo heridos.

La Policía ha determinado que entre los arrestados figuran los presuntos autores materiales de los disparos. Ambos episodios guardaban relación entre sí, según han informado desde la Comisaría provincial de Málaga. Los hechos se produjeron los días 2 de diciembre y 3 de enero. Las correspondientes investigaciones del Grupo de Homicidios (UDEV II) de Marbella llevaron a los agentes hasta las dos familias enfrentadas. Esta mañana, un gran despliegue policial con más de medio centenar de efectivos ha culminado con dos registros domiciliarios en los que se han intervenido dos pistolas reales, munición, diversas armas simuladas, y dinero en efectivo.

En el dispositivo han participado más de medio centenar de agentes, en una investigación liderada por el Grupo de Homicidios -UDEV II- de la Comisaría de Marbella, con la colaboración del Grupo de Estupefacientes II y UPR de esa misma plantilla policial, y apoyo de otras unidades a nivel provincial y central, incluidos Medios Aéreos, Guías Caninos, GOES y GOIT.

El caso más reciente se remonta a comienzos de este mes de enero. Ocurría en la barriada de Las Albarizas, aunque hubo víctimas que lamentar. Era el tercero que se registra ba en la ciudad en apenas un mes y el segundo que no había dejado heridos. Los disparos se habían registrado en una zona cercana a la calle Alfredo Palma, donde el pasado 2 de diciembre ya se produjo otro incidente similar, a plena luz del día, en la terraza de una cafetería.

Apenas un día después, el 3 de diciembre, la Policía abría una investigación por un incidente con arma de fuego sucedido también en un restaurante de Marbella, en este caso con un herido. Un joven de 26 años recibió un disparo en la tibia en la avenida Miguel de Cervantes, en el entorno de Nueva Andalucía, y fue trasladado al Hospital Costa del Sol. Su vida no corría peligro.