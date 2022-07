El dueño de la discoteca Opium de Marbella, tras el tiroteo: "Tengo dolor, consternación y tormento"

El dueño de la discoteca Opium Beach Club Marbella, Javier Calle, se ha pronunciado este martes acerca del tiroteo acontecido en su establecimiento apenas un día atrás. "Sinceramente no tengo palabras para describir lo sucedido, lo que sí tengo es dolor, consternación y tormento", ha manifestado en su cuenta personal de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javier Calle Mora (@javiercallemora)

El conocido empresario ha calificado de "duros" y "delicados" los momentos que está atravesando y considera que "nadie debería pasar nunca" por una situación similar. Calle lamenta haber programado la temporada "con pasión, amor y las mejores intenciones". "Decidimos hacer uno de los mejores carteles del panorama internacional, cuidamos cada detalle de la organización y, sobre todo, apostamos por esta maravillosa ciudad, para nosotros algo que está por encima de todo", ha relatado.

Y es que hacía algunos días que la exclusiva discoteca había anunciado la programación de artistas para la temporada estival. Tyga, Oboy, L´Algerino, Ninho Sdt y Jay 1 eran algunos de los artistas confirmados. Deejays con millones de seguidores en sus redes sociales, a la altura de la selecta clientela del establecimiento. La actuación de Black Coffe, "el dj más grande de Sudáfrica" -así lo definía la propia discoteca-, era uno de los conciertos más esperada por los asiduos a Opium. Pero, el ambiente festivo se truncó con la pelea, que terminó en puñaladas y disparos.

El establecimiento también ha difundido en su cuenta de Instagram un comunicado oficial para expresar "el dolor" por los hechos acaecidos y mostrar su "solidaridad" con las personas afectadas, a las que ha deseado "una rápida y feliz recuperación".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Opium Beach Marbella (@opiumbeachmarbella)

Asimismo, han informado de que el negocio permanecerá cerrado, según han acordado con las autoridades correspondientes, hasta que perfeccionen las medidas y protocolos de seguridad "de forma que sea imposible que un triste suceso como el ocurrido pueda repetirse".

Según fuentes consultadas por Málaga Hoy, el registro para poder entrar al interior del local "dejaba que desear". No había detector de metales, "muchas veces no te cacheaban ni miraban los bolsos", relatan. Una antigua trabajadora cuenta que "no es la primera vez que ocurren episodios desagradables en este establecimiento". Detalla que, además de diversos enfrentamientos, algunas chicas han sido drogadas sin su consentimiento, "les ponían sustancias en los vasos", asegura.

De hecho, manifiesta que un suceso de esta gravedad "se veía venir" y confiesa que uno de los motivos por los que dejó de su puesto fue porque "estaba asustada. Intuía que algún día iba a pasar algo".

En total, cinco personas resultaron heridas -entre ellas, el supuesto responsable del tiroteo-. Un hombre de nacionalidad irlandesa y una mujer, ambos de 32 años, aún permanecen ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) aunque su evolución es favorable, según fuentes del Hospital Costa del Sol, donde están siendo atendidos. La mujer presenta traumatismo en las zonas abdominal y pélvica; mientras que, el hombre padece un traumatismo torácico por arma de fuego.

Otro de los ingresados, de 18 años, fue herido por bala en la cadera izquierda. El cuarto tiene 36 años y presenta una herida de bala en espalda. El estado de ambos “no reviste gravedad” y ambos ya han recibido el alta. De la misma manera ha ocurrido con el supuesto autor material de los disparos, quien presentaba distintas heridas por arma blanca en la frente, el cuello, la espalda y un ojo.