El nuevo Five Guys de Marbella busca a 30 trabajadores

Los restaurantes Five Guys continúan su expansión por Andalucía, esta vez con la apertura de un nuevo restaurante en Puerto Banús, Marbella, en la avenida Julio Iglesias, situado a pie de calle. Con la llegada de este nuevo establecimiento a la Costa del Sol, la cadena necesita incorporar 30 trabajadores en su nuevo local, que desempeñen diferentes funciones. El anuncio de esta oferta se encuentra en la plataforma Infojobs, en la que se especifican todos los detalles del puesto: horario, tipo de contrato y sueldo.

El local en el que se ha situado esta nueva sede cuenta con 330 metros cuadrados interiores y 125 en terraza exterior, donde se podrá dar cabida a más de 125 personas, y desde la que se puede disfrutar de la vista de la playa y el mar de Marbella.

Requisitos e información del trabajo en Five Guys

En la plataforma Infojobs especifican que Five Guys necesita cubrir 30 puestos de trabajo, para realizar diferentes tareas: desde preparar comida, atender en caja o el mantenimiento del local. No piden experiencia previa para optar a esta oferta.

Respecto a lo que ofrece la empresa, en el anuncio señalan que los contratos serán indefinidos, con turnos rotativos con jornada continua, y dos días libres consecutivos a la semana. También ofrecen desarrollo profesional ( en el anuncio señalan que más del 50% de los managers empezaron como personal de equipo) así como una Política de Comida de Empleados durante los turnos.

Se puede solicitar el puesto totalmente online a través de Infojobs, estando registrando previamente, simplemente habrá que pinchar sobre Inscribirme en esta oferta.

Five Guys en Málaga

La apertura de este último establecimiento de Five Guys en Puerto Banús supone la puesta en marcha del local número 31 en todo el país, desde que abriera el primero en octubre de 2016 en la Gran Vía de Madrid. En la provincia de Málaga cuenta, tras la apertura de este, con dos establecimientos.

“Poder llegar a un mayor número de fans de Five Guys que hay en la Costa del Sol es algo que nos hace tremendamente felices. Desde que abrimos nuestro primer restaurante en la Costa del Sol hace un par de años: el Five Guys ubicado en McArthurGlen Designer Outlet, hemos podido comprobar como Málaga tiene hambre de las burgers&fries de Five Guys: frescas, customizadas, sin congelar; y que nos esperaban con ganas y hambre de rock&roll", explica Daniel Agromayor, director de la empresa en España y Portugal. "Además de todos los malagueños, sabemos que nos esperan todos aquellos ciudadanos del mundo que visitan la Milla de Oro y que ya son nuestros fans en sus países de origen. Además, abrimos en la calle que lleva el nombre de uno de nuestros mundialmente conocidos artistas Julio, que además de Truhán y Señor, ¡seguro convertiremos también en nuestro fan! Five Guys es una empresa familiar y este nuevo restaurante es uno más donde hemos generado más de 40 nuevos empleados indefinidos de calidad", apunta Agromayor.