Agresión a una enfermera en el hospital Costa del Sol: un paciente le da una patada en la cabeza

El Sindicato de Enfermería Satse ha vuelto a denunciar este viernes una agresión a las enfermeras del Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella mientras realizan su trabajo, recibiendo insultos y escupitajos por parte de un paciente que ha causado la baja de una profesional tras darle una patada en la cabeza.

Satse ha destacado en un comunicado que el paciente se encontraba en la observación de camas de dicho hospital cuando “comenzó a agitarse, insultar y escupir a las enfermeras que estaban en ese momento cuidando de él”. “La violencia con la que agredió a las trabajadoras fue en aumento, hasta llegar a lanzar patadas contra ellas, llegando a alcanzar en la cabeza a una enfermera”, han lamentado desde el sindicato.

Por ello, han indicado que la profesional tuvo que ser atendida de urgencias y realizarse diversas pruebas. Finalmente, han asegurado que las lesiones sufridas la han llevado a causar baja.

Satse ha denunciado en numerosas ocasiones la “inseguridad” que sufren las enfermeras en el desarrollo normal de su trabajo y considera que debe ser incrementada la presencia de personal de seguridad en el centro, así como diversas reformas estructurales, entre otras medidas.

Desde el Sindicato de Enfermería han mostrado su total condena a las “agresiones a los sanitarios” y ha instado a la administración a que de una vez por todas tome medidas reales y eficaces para prevenir estos casos a los profesionales sanitarios.