Los sindicatos policiales piden más medios tras los últimos tiroteos en Marbella

Los sindicatos policiales han demandado este miércoles al Ministerio del Interior más medios humanos y materiales tras los últimos tiroteos acaecidos en Marbella en un mes para combatir el crimen organizado, registrándose el quinto en la madrugada del pasado martes en la urbanización Los Naranjos; así como modificar las legislaciones relativas a la tenencia de armas o a las penas que se imponen por este tipo de delitos con violencia.

La portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Mariló Valencia, ha puesto de relieve que “lo que hemos vivido la pasada noche no es algo aislado, y por desgracia se están normalizando más de la cuenta determinados actos violentos o vuelcos”, relativos estos últimos al “robo de mercancía” entre organizaciones criminales, asegurando que en Marbella “existe un asentamiento de 80 o 90 grupos de todos los países”.

Valencia ha recordado que el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, puesto en marcha en 2018, originó que tras “una mayor presión de la policía, muchos empezaran a emigrar a los litorales” de otras provincias, así como a “la Costa del Sol por su cercanía”, donde en el año 2000 ya se alertó de que “se estaba asentando un elevado número de grupos criminales a nivel internacional”, que vienen a vivir por aspectos como “el clima o que pueden pasar desapercibidos si tienen dinero” en ciudades como Marbella.

Por ello, ha indicado que desde entonces se viene demandando “un estudio en profundidad de las necesidades reales de la Policía, tanto a nivel de efectivos como de medios”, lamentando que el Cuerpo de Seguridad Nacional viene trabajando con “un catálogo de puestos de trabajo, que marca el número de funcionarios, del año de 2008 y que no se han incrementado las plantillas”.

Valencia ha incidido en la necesidad de “empezar a invertir en la seguridad de los policías”, asegurando que “seguimos sin medios porque no tenemos chalecos para todos ni algo necesario como la pistola eléctrica”, a lo que ha sumado que los agentes que trabajan de paisano deben de portar “armas para repeler una posible agresión”.

La representante sindical también ha pedido “más efectivos policiales y más medios”, así como llevar a cabo “la actualización del catálogo de las comisarías de Málaga para que sean acordes a la realidad”, subrayando que “Marbella tenga como mínimo el mismo número de efectivos que Algeciras, más de 500”. A ello ha agregado la necesidad de contar con “una comisaría nueva” y “coches de alta gama para poder hacer unas persecuciones eficaces”.

Por otro lado, ha apuntado a la necesidad de “analizar la normativa relacionada con la tenencia de armas” para su modificación, al ser “un procedimiento que queda con una sanción administrativa, por lo que dinero les sobra a estas organizaciones criminales”, de las que ha destacado que “cada día están más armados y con municiones con muchas armas de guerra”.

Asimismo, remarcado la necesidad de implantar en la Costa del Sol “Juzgados especializados para evitar el retraso judicial cuando ocurren hechos delictivos que van a tener coordinación con localidades que no son competencia de la Policía Nacional”, como es el caso de Mijas.

Percepción subjetiva de la deluncuencia

El portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), David Pola, ha destacado que “preocupa un poco que haya una percepción subjetiva de la delincuencia más alta de lo habitual”, remarcando que “los actos extremadamente violentos que están ocurriendo en las últimas semanas preocupan a los ciudadanos y a nosotros”.

El representante sindical ha puesto de relieve que la provincia de Málaga “tiene unas unidades especializadas de Policía Judicial que hacen un trabajo contra el crimen organizado brillante”, pero ha exigido que “esos grupos tienen que tener más medios humanos y materiales para poder acometer estas cuestiones” y que “desciendan esos delitos violentos”.

Respecto a la intervención en este tipo de actuaciones, ha apuntado que “las investigaciones suelen ser complejas”, las cuales “necesitan muchas horas de vigilancia y de entendimiento de cómo se componen estos grupos criminales”, además de “una planificación extrema de los operativos para proceder a la detención de estas personas”. En este sentido, ha indicado que los agentes “están bien preparados y llevan sus elementos de protección como los chalecos”, aunque ha precisado que “debería de haber más material, como las pistolas eléctricas taser o escudos balísticos”.

Según ha destacado, en la provincia “hay asentadas algunas partes o personas que cometen este tipo de delitos que pertenecen a grupos criminales” y que “la Policía Nacional trabaja y controla para detener y ponerlas ante las autoridades judiciales”, valorando que “se podrían acelerar estos trámites con más personal y más medios”.

Policía Local

Por su parte, el portavoz del Sindicato Independiente de Policía en Andalucía (SIP-AN), Óscar Camacho, ha señalado que la situación tras los últimos tiroteos en Marbella es “preocupante”, cuyos miembros “pertenecen a las mafias marroquíes que están asentadas en Holanda y Bélgica”. “Estas mafias no son como las de hace años, que había un respeto entre organizaciones, y van a robarse la mercancía o el dinero entre ellas”, ha agregado.

Según ha indicado, para estas intervenciones desde “la Policía Local de Marbella no podemos ir más allá de lo que es el patrullaje y de lo que nos encontramos por las calles”, asegurando que “muchas de las situaciones que está resolviendo la Policía Nacional son gracias a las cámaras que tiene instaladas el Ayuntamiento”, del que “hay preocupación por dar seguridad a la ciudadanía”.

“Tenemos una cuidad en la que se están cometiendo muchos crímenes y las dotaciones de Policía Nacional y los grupos de investigación son siempre los mismos y cada vez con menos dinero”, ha señalado Camacho, quien ha hecho alusión a que “no hay una inversión que esté haciendo el Ministerio del Interior para evitar esto”, por lo que la situación es “muy deficiente”.

Por otra parte, ha añadido que “la legislación no va acorde con los tiempos y es muy laxa”. “No podemos tener a esta gente que se les detiene y a los pocos días está en la calle, no se endurecen las penas, salen y no hay apenas consecuencias”, ha remarcado. Además, ha agregado que “vamos en inferioridad en medios”, en relación a los vehículos o el armamento, asegurando que las organizaciones usan “armas de guerra” porque “más del 20% de las que van destinadas a la guerra en Ucrania se están vendiendo en el mercado negro en toda Europa”.

La Subdelegación del Gobierno ha destacado que entre los años 2018 y 2023 se ha producido un incremento de la plantilla de la Policía Nacional en la provincia de Málaga del 14,4%, alcanzando “la cifra récord de 3.500 agentes”.

Los empresarios piden más medios

El presidente del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) Marbella, Juan José González, ha demandado “más medios para la Policía Nacional y a la Guardia Civil para luchar contra esta lacra”, destacando que “nos preocupan los episodios aislados, aunque últimamente algo más numerosos, en los que se producen tiroteos en la ciudad”.

En su opinión, “esto no es más que el resultado de la presión policial a la que se ven sometidos estos grupos normalmente de narcotráfico”, por lo que ha señalado que dotando a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de más medios “estos episodios se verán reducidos”.