“Con el Brexit estamos desnudos, no tenemos representación política”

La salida de Reino Unido de la Unión Europea es una realidad desde el pasado 1 de enero a raíz del acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas, y que ha culminado con un Brexit que influirá en la relación entre ambos espacios y en el día a día de los ciudadanos británicos. Anne Hernández es la presidenta de la asociación Brexpats in Spain, que trabaja por los derechos de los residentes del país anglosajón en la Costa del Sol, quien atiende a Málaga Hoy para explicar los efectos del nuevo escenario político para población extranjera.

–¿Cómo ha acogido la comunidad británica de la Costa del Sol la consumación del Brexit?

–Los que vivimos aquí obviamente no estamos a favor de salir de la Unión Europea. Nos sentimos desnudos porque no tenemos representación política en Reino Unido, ni en España ni en la Unión Europea. Somos individuos defendiéndonos a nosotros mismos y no hay nadie a quien podamos recurrir para resolver problemas. Estamos abandonados y así es como nos sentimos.

–¿Cuáles van a ser los efectos más inmediatos?

-Para todos han votado perder su libertad de movimiento y eso no lo entiendo en absoluto, hay que votar para ganar algo y no para perder. Es una tontería que nunca voy a entender, pero han votado por culpa de las mentiras de los políticos y sin investigar.

–¿De qué forma va a perjudicar al turismo residencial?

–Los británicos que están aquí con su certificado de registro y su residencia, no deben de tener problemas. Sí los tendrán aquellos que no están y piensan venir, o los que no han cogido o solicitado su residencia ni canjeado el carné de conducir.

–¿De qué manera va a influir en el turismo residencial?

–Con menos movimiento en el tema de las propiedades y empresas que hayan querido montar algunos británicos y ahora tienen miedo de hacerlo. Los que tengan su segunda vivienda en España y vengan de Reino Unido para pasar 4 ó 5 meses, a partir de ahora solo pueden estar 90 días de cada 180. Esto es un problema porque si no pueden aprovechar, utilizar o gozar de su segunda casa en la Costa del Sol tendrán que venderla, y eso sería una pérdida para España, además de lo que gastan aquí como turistas.

–¿Y en los desplazamientos?

–Los residentes en España que no tengan su residencia permanente solo pueden salir del país durante seis meses sin perder el derecho a continuar con ella. Después, pueden estar fuera hasta 5 años. Y luego, los británicos que vivan en Reino Unido y quieran venir aquí, si no tienen la residencia solo pueden pasar 90 días de cada 180.

–Una de las incertidumbres del colectivo ha sido la cobertura sanitaria en España, ¿Cómo queda tras el acuerdo?

–La gente que tenga el permiso de residencia no tiene problema, tiene cobertura por parte de España por haber transferido el derecho si son jubilados, y si no lo son, tienen que tener un contrato pagando al Estado la Seguridad Social, su seguro privado o un convenio especial después de un año de residencia.

–¿Y la pensión?

–Para los que residen aquí, se ha prometido seguir de la misma manera, pero los que van a venir no van a tener el incremento anual. También con el cambio de la divisa ha bajado bastante porque no es tan grande la pensión estatal de Reino Unido, poco más de 600 euros al mes, y los bancos están cobrando 18 euros por una transferencia, por lo que muchos no tienen dinero para gastar aquí y España va a sufrir por el tonto voto del Brexit.

–¿Cómo va a influir el Brexit a la hora de cursar estudios?

–Los jóvenes ya no pueden venir aquí o ir a Inglaterra a estudiar por haber quitado el programa Erasmus. Entonces, los padres tienen que pagar los estudios porque ya no son gratis.

–También pierde validez el pasaporte de mascotas...

–El problema será para los que vienen aquí desde Reino Unido porque su pasaporte británico de mascotas ya no servirá como hasta ahora, pero para los que viven aquí, el español sí sirve.

–¿Cuáles son las principales preocupaciones de la comunidad británica en la Costa del Sol?

–El no tener representación ninguna y que vamos a perder nuestros derechos aquí, dependemos mucho de España y esa es la mayor preocupación.

–Desde que se celebró el referéndum en 2016, ¿Habéis recibido alguna respuesta por parte del Gobierno británico a vuestras demandas?

–No, estamos fuera del país, de su memoria y de la vista. Mejor ni pensarlo, somos más de 365.000 británicos en España sin representación ninguna.

–¿Con qué apoyo institucional contáis los residentes?

–Con la Embajada británica, con los alcaldes y los ayuntamientos y antes con la Unión Europea, pero no podemos recurrir ahora mismo porque no somos ciudadanos de ella, es difícil.

–¿Cuál es el perfil de los residentes británicos en la provincia de Málaga?

–En Málaga viven más de 65.000 y un tercio son jubilados.