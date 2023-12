Cs pide al Ayuntamiento de Mijas “transparencia” sobre los asesores municipales

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos Mijas, José Carlos Martín, ha pedido este jueves al Ayuntamiento de Mijas “más transparencia e información sobre los asesores municipales”, mientras el equipo de gobierno asegura que la página web “está actualizándose día a día” y que dicho contenido que “se hará público”.

Así lo ha señalado Martín junto con la y la edil naranja, Mariló Olmedo, destacando que “como trabajadores de libre designación del Consistorio, es importante que todos los ciudadanos puedan saber quiénes son, qué formación tienen y a qué áreas están destinados, así como la experiencia profesional”.

Así pues, tal y como se hiciera durante la gestión de Ciudadanos, el grupo liberal solicita que cada uno de los asesores aparezca en la págin web junto a su fotografía, funciones delegadas y Curriculum Vitae.

“En el tablón de anuncios no están publicados los decretos relativos a los cargos de confianza y en internet hay una lista incompleta de nombres sin ningún tipo de información adicional. Es esencial en la gestión pública que los vecinos tengan esos datos en pro de la transparencia”, ha añadido el portavoz.

En este sentido, cabe destacar que tanto los concejales como los asesores perciben salarios públicos y es un ejercicio democrático que la ciudadanía conozca las funciones de cada cual, así como el número de cargos de confianza y los sueldos. De la misma manera, Ciudadanos solicita que en la propia web se diferencien los asesores según el partido político al que corresponden.

Por su parte, fuentes municipales del Ayuntamiento de Mijas han señalado que "la transparencia es uno de los ejes prioritarios de este equipo de gobierno, algo que no siempre ha sido así”, por lo que han asegurado que “la página web está actualizándose día a día y, por dicha razón, será un contenido que se hará público, no tenemos motivos para no hacerlo".