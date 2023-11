Juan Carlos Maldonado repite como concejal de Desarrollo Económico en Mijas

El concejal de Por Mi Pueblo (PMP) en el Ayuntamiento de Mijas, Juan Carlos Maldonado, repite en el nuevo equipo de gobierno como edil de Desarrollo Económico, Fomento del Empleo, Agricultura, Caza y Pesca, tras un informe de la Asesoría Jurídica que considera que es miembro del grupo municipal, y por lo tanto, puede asumir cargos ejecutivos y percibir una remuneración.

El Pleno del Ayuntamiento celebró el pasado viernes, 10 de noviembre, una sesión extraordinaria en la que el equipo de gobierno daba cuenta del informe de la Asesoría Jurídica a la Corporación, por lo que la medida se hizo efectiva tras la misma, al no requerir de la votación de los grupos municipales.

Durante la sesión plenaria, la oposición hizo alusión a un informe del secretario municipal en el que considera bajo su opinión que Maldonado es concejal no adscrito, lo que supone la existencia de dos posturas distintas de funcionarios del mismo Ayuntamiento.

Ello deriva de la petición que hizo PMP en junio de expulsar a Maldonado del partido tras pactar con PSOE y Cs, conformando un gobierno que apenas ha durado 4 meses, y de la que el partido municipalista se retractó el mismo día en el que se presentó la moción de censura que ha dado la Alcaldía a la popular Ana Mata, sellada el 18 de octubre por el PP, Vox y el propio Maldonado.

A nivel administrativo, la petición de PMP no se había resuelto, y el pasado 25 de octubre el alcalde saliente, el socialista Josele González, llevó al Pleno la solicitud -que solo requirió de la dación de razón a la Corporación, y por lo tanto, no fue necesaria la votación de los grupos municipales-, lo que supuso el paso de Maldonado al grupo de concejales no adscritos, lo que le impedía asumir cargos ejecutivos y remuneración, salvo por la asistencia a las sesiones plenarias y a las comisiones informativas, según un informe del secretario municipal.

Ante ello, Maldonado presentó un recurso de reposición el 6 de noviembre contra el decreto de convocatoria de aquel Pleno y la decsión del alcalde de no retirar el punto del orden del día, entre otros, el cual fue estimado y sobre el que la Asesoría Jurídica emitió un informe el pasado 7 noviembre, a petición de la alcaldesa. El documento considera la condición de Maldonado como “concejal del grupo municipal Por Mijas, Mi Pueblo”, lo que implica que puede asumir cargos ejecutivos y percibir una remuneración económica por ello

La decisión ya se ha hecho efectiva, según puede comprobarse en la página web municipal, y que ha confirmado el Ayuntamiento, y el edil asume el área de Desarrollo Económico, Fomento del Empleo, Agricultura, Caza y Pesca, como ya hizo con el breve gobierno pactado con el PSOE y Cs, salvo algunas diferencias; así como la Tenencia de Alcaldía de La Cala, Cultura y Comercio.

Entre ellas, está el hecho de que Maldonado asumió en junio la concejalía de Desarrollo Económico, Fomento del Empleo, Comercio, Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca y Animales Domésticos, mientras con el nuevo gobierno municipal el área de Ganadería será gestionada por el edil de Vox, Eloy Belmonte, y la de Animales Domésticos por el popular Marcos Cortés. Además, con los socialistas fue nombrado como segundo teniente de alcalde.

Un decreto de Alcaldía fechado el 3 de noviembre contempla el reparto de las concejalías, entre las que Maldonado no ostentaba ningún cargo en el equipo de gobierno, pero la dación de cuentas del informe de Asesoría Jurídica elevada al Pleno el pasado viernes ha permitido que el edil asuma responsabilidades ejecutivas en el Ayuntamiento de Mijas.