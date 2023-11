Maldonado recupera su condición de concejal de Por Mi Pueblo y podrá tener cargo y sueldo en Mijas

El Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Mijas ha revocado este viernes la condición de edil no adscrito de Juan Carlos Maldonado, una decisión que se adopta en base a un informe de la Asesoría Jurídica que considera al político como concejal del grupo municipal Por Mijas, Mi Pueblo, lo que le permitirá ostentar cargos ejecutivos y percibir una remuneración económica.

La revocación se ha hecho efectiva con la dación de cuentas que se ha llevado este viernes al Pleno en sesión extraordinaria, por lo que no ha necesitado de la votación de los grupos municipales, pese a contar con un informe del secretario municipal en sentido contrario emitido ayer jueves, que sostine que Maldonado es edil no adscrito.

El informe de la Asesoría Jurídica resuelve un recurso de reposición interpuesto por Maldonado el pasado 6 de noviembre, al que ha accedido este diario, contra el decreto que establecía la convocatoria y el orden del día del Pleno del 25 de octubre de 2023, entre otros, por el que se daba razón de su condición de concejal no adscrito. Ello deriva de la petición de expulsión que presentó el partido al que representó en las elecciones municipales, Por Mi Pueblo (PMP), tras pactar en junio un acuerdo de gobierno con el PSOE y Cs, y del que la formación solicitó su archivo el 18 del pasado mes antes de presentarse la moción de censura.

El equipo de gobierno defiende el “criterio” de la Asesoría Jurídica

El concejal del PP, Mario Bravo, ha remarcado que desde el equipo de gobierno siguen el “criterio” de la Asesoría Jurídica, “independiente, cualificada y que en este caso es la que procede”, recordando que PMP presentó en junio una solicitud para expulsar a Maldonado del partido, y que desde entonces y hasta ahora la formación municipalista “reconsidera su decisión y cancela esa expulsión”.

Así, ha defendido que “si no ha sido expulsado de ese partido, no hay causa, y si no hay causa, no puede haber efecto”, por lo que ha subrayado que “Maldonado nunca ha sido expulsado de PMP, y por lo tanto, nunca ha tenido la condición de no adscrito”.

Respecto a las advertencias que ha realizado la oposición en torno a la existencia de un informe del secretario municipal -en el que bajo su opinión Maldonado es concejal no adscrito-, Bravo ha señalado que el ex alcalde socialista Josele González “ignoró” entre los meses de junio y parte de octubre el documento, fechado el 22 de junio, por lo que ha cuestionado al PSOE si conoce “las responsabilidades que han asumido, ignorando un informe de la secretaría durante 4 meses”.

De este modo, ha recordado que el ex regidor “decide traer a Pleno” en junio la solicitud de expulsión de PMP y “lo saca del orden del día”, al presentar Maldonado “un recurso contra esa decisión de su partido”. “Desde entonces hasta octubre, el gobierno no hace nada y teniendo ese informe del secretario lo ignora, lo desprecia y lo guarda en un cajón”, ha referido Bravo.

La oposición se suma a la postura del secretario municipal

El concejal del PSOE Roy Pérez ha explicado que la dación de cuentas elevada al Pleno hace referencia a “la anulación de un decreto”, a través de un informe de la Asesoría Jurídica, por el cual “Maldonado ahora deja de ser un concejal no adscrito”.

En este sentido, ha señalado que los grupos de la oposición solicitaron “un informe a la Secretaría general del Pleno” emitido ayer jueves, en el que “se ratifica que Maldonado es concejal no adscrito desde el primer momento”, en base a los informes emitidos los días 22 de junio y 24 de octubre de 2023.

En concreto, ha precisado que los mismos señalan que “Maldonado adquiere la condición de concejal no adscrito con el escrito de PMP de fecha 16 de junio de 2023, debiendo tomar razón al Pleno del Ayuntamiento”, que tuvo lugar el pasado 25 de octubre, y cuyo decreto ha sido recurrido y ha generado la emisión del informe de la Asesoría Jurídica del que se ha dado cuenta hoy.

Además, Pérez ha recordado que el secretario municipal marca “en cuanto a la reversibilidad o irreversibilidad de la condición de concejal no adscrito” que “se mantiene durante la vigencia del mandato”, y con ello “la prohibición de ocupar cargos concedidos por decisión discrecional del alcalde, cargos por delegación del alcalde o cualquier otro cargo político de carácter discrecional”, todo ello con “reservas señaladas”.

Por ello, ha señalado que con el informe de la Asesoría Jurídica “la persona que ocupa el sillón de la Alcaldía minimiza su responsabilidad”, pero ha advertido a Maldonado de que “pudiera ser que tuviera alguna responsabilidad en el futuro”.

En la misma línea se ha mostrado el edil de Ciudadanos (Cs), José Carlos Martín, que durante su intervención ha defendido la postura del “único funcionario que durante todo este proceso ha mantenido siempre el mismo criterio, que es el secretario general del Pleno”.

“Al final este tipo de cosas afecta a la institución, y vamos a ir a la sede judicial con dos criterios distintos de funcionarios de este Ayuntamiento”, ha remarcado Martín, quien ha agregado que este asunto “seguramente se va a dilucidar en otro ámbito que no será el local, sino en sede judicial”.

El informe de la Asesoría Jurídica marca la consideración de concejal de Por Mijas, Mi Pueblo

El informe de la Asesoría Jurídica concluye “dar cuenta al Pleno corporativo para su debido conocimiento y toma de razón” de la condición de Maldonado como “concejal del grupo municipal Por Mijas, Mi Pueblo”, lo que en teoría implica que podrá asumir cargos ejecutivos y percibir una remuneración económica por ello.

El documento indica que se consideran “nulos de pleno derecho” los actos recurridos por Maldonado -por lo que se estima el recurso de reposición-, entre los que se encuentra el decreto de 20 de octubre, por el que se convoca y señala el orden del día del Pleno del día 25 del pasado mes, al señalar que debería de haberse dictado “una resolución teniendo por desistido de su solicitud" a los representantes de PMP.

El recurso también se presenta contra la decisión del alcalde de negarse a retirar del orden del día del Pleno del 25 de octubre, así como la revisión de varios decretos.

Asimismo, el informe da por “desistidos” los escritos que tanto el secretario provincial de PMP, Juan Merino, como la secretaria general del partido, María Leonor Muñiz, presentaron el 16 de junio solicitando la expulsión de Maldonado, a los que se solicitó “subsanar deficiencias”, y que en otro presentado por esta última el 23 de octubre pedía “tener por renunciados a formalizar la subsanación requerida”. El documento señala que ambos no subsanan “ninguna de las deficiencias reseñadas”.

Contra la resolución de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Mijas cabe interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses.