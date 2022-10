La ‘Plataforma de afectados por Nozal y Van Gaalen’ se manifiesta en una junta vecinal

La ‘Plataforma de afectados por Nozal y Van Gaalen’, que conforman vecinos de varias comunidades de propietarios gestionadas por la empresa del exalcalde mijeño, Ángel Nozal, se ha manifestado este viernes en la urbanización Mijas Golf para dar a conocer a los residentes las “supuestas irregularidades” de la administración, según ha declarado la portavoz, Aída Nízar.

La colaboradora televisiva denunció públicamente al inicio del mes se septiembre junto con otros vecinos de la urbanización Cabopino de Marbella, donde posee varias propiedades, las “supuestas irregularidades” que está cometiendo la empresa encargada de la administración de fincas, a la que le han pedido las cuentas de los últimos 5 años judicialmente y en la actualidad estudian interponer una denuncia penal o civil.

La publicación del caso hizo que otras personas afectadas contactaran con Nízar a través de las redes sociales, por lo que se ha creado la ‘Plataforma de afectados por Nozal y Van Gaalen', que según ha declarado su portavoz ya suma “14 urbanizaciones”.

En concreto, una de ellas es Mijas Golf, que este viernes ha celebrado una “junta vecinal” dónde una veintena de miembros del colectivo se ha presentado con pancartas para “denunciar y dar a conocer a los ingleses la cantidad de presuntas irregularidades que está acometiendo está administración”, ha declarado Nízar.

"Os están robando -supuestamente- con comisiones y con contratos de graduado social que no necesitan, os están robando día a día", ha manifestado la empresaria, a la que ha defendido uno de los asistentes a la junta cuando le han dicho a Nízar que no era propietaria y que no podía estar presente. "Nos representa a nosotros, que no sabemos hablar inglés", ha verbalizado un vecino en un vídeo de la reunión.

Durante la junta vecinal estaba presente la concejala por el PP de Mijas Lourdes Burgos, a la que la colaboradora televisiva ha increpado que “no puede estar trabajando en representación de la administración porque no está en nómina” supuestamente.

Asimismo, Nízar ha advertido que la plataforma “prepara más movilizaciones”, asegurando que de momento hay “14 urbanizaciones afectadas” por la gestión de la empresa del exalcalde. En este sentido, ha hecho alusión a zonas residenciales como "Mijas Golf, Las Mimosas, Butiplaya, Torremuelle playa de Benalmádena, Los altos de Jardinana, el Club la Costa, Jardinana Azalea, Cabopino, Mimosas de Cabopino fase 4 y Las villas de Cabopino", entre otras.