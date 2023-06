M83, Underworld y Baxter Dury se suman al cartel del festival Cala Mijas

Los artistas y grupos M83, Underworld y Baxter Dury se han sumado al cartel del festival Cala Mijas, que se celebrará del 31 de agosto al 2 septiembre, un evento musical que cerrará el verano de la Costa del Sol con más de 30 actuaciones, según ha informado este jueves la organización.

Así, el viernes 1 de septiembre se subirá a las tablas del recinto Sonosa Mijas la banda de rock alternativo M83, donde los enigmáticos multi instrumentistas franceses con su synth-pop de ensueño interpretarán hits como Midnight City o Outro. Ese día también actuará

el legendario dúo británico de la electrónica Underworld, autores de éxitos atemporales como Born Slippy, tema principal de la película de Danny Boyle, Trainspotting, y responsables de la banda sonora de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos 2012.

Además, el también británico Baxter Dury, habitual colaborador de Jarvis Cocker o The White Stripes, visitará Cala Mijas con su clase característica, presentando su nuevo álbum I Thought I Was Better Than You en la primera jornada de festival.

Canceladas las actuaciones de Lil Yachty y Slowthai

Por otro lado, han informado de que por motivos ajenos al festival, se han cancelado las actuaciones de Lil Yachty y Slowthai.

El alcalde en funciones de la localidad, Josele González, ha destacado que “el cartel de Cala Mijas suma a tres artistas de primera fila que seguro será del agrado de los asistentes al evento que, con tan solo una edición, ha superado todas las previsiones que teníamos con premios nacionales e internacionales que respaldan todo el trabajo realizado tanto por el Ayuntamiento de Mijas como por la promotora Last Tour”.

Por su parte, la concejala de Fiestas en funciones, Tamara Vera, ha subrayado que estas nuevas incorporaciones “no bajan el listón, con una lista de artistas para todos los gustos y donde también hay hueco para nombres malagueños”.

La también concejala de Juventud del Ayuntamiento de Mijas ha recordado a los jóvenes de la localidad que “aquellos que cuenten con el carné joven europeo podrán beneficiarse de un 35% de descuento en las entradas. Para obtener su cupón descuento, deberán dirigirse a la web oficial del carné”.

La directora de comunicación de Cala Mijas, Eva Castillo, ha apuntado que "estamos muy contentos con los nuevos artistas confirmados hoy”, destacando que “aún quedan más sorpresas y próximamente anunciaremos la programaciónn diurna del festival”, que este año repite con “una propuesta para todos, diurna en la playa y por la tarde y noche en Sonora Mijas”.