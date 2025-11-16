La conductora kamikaze del accidente en la AP-7 en Mijas con cinco heridos dio positivo en alcohol

Así ha sido el choque frontal en la AP-7 de Mijas que ha provocado cinco heridos

Cinco heridos, uno de ellos en estado grave, fue el balance de un accidente de tráfico registrado en la tarde de este sábado en la AP-7 a su paso por Mijas. El siniestro se produjo después de que un vehículo circulase varios kilómetros en sentido contrario. Al volante, una conductora kamikaze que dio positivo en alcohol, según fuentes de la investigación. El alcance, ocurrido a la altura del kilómetro 207, obligó a desplegar un amplio dispositivo de emergencias, según informó el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Los primeros avisos llegaron al centro coordinador a las 17.40 horas del sábado. Diversos conductores alertaron de que un turismo avanzaba en sentido Málaga pero por los carriles destinados al tráfico hacia Algeciras, creando una situación de riesgo extremo. Minutos más tarde, otros particulares comunicaron que dicho vehículo había impactado de frente contra otro automóvil.

Ante la gravedad del incidente, el 112 activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que desplazó una UVI móvil, así como a la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Mijas y personal de Mantenimiento de Carreteras.

Fuentes sanitarias confirmaron posteriormente que cinco personas fueron atendidas y trasladadas al Hospital Costa del Sol. Entre los heridos se encuentran cuatro mujeres, dos de 42 años y dos de 43, y un hombre de 36. Una de las víctimas permanece en estado grave.

La Guardia Civil investiga ahora las circunstancias que llevaron al conductor a circular en sentido contrario y provocar el choque. La colisión generó retenciones puntuales en la autopista mientras se desarrollaban las labores de rescate y limpieza de la vía.

Muere un hombre en un accidente de tráfico en Alhaurín de la Torre

Un hombre falleció este sábado en un accidente de tráfico en el término municipal de Alhaurín de la Torre, según informó el Servicio de Emergencias112.

El suceso tuvo lugar en la calle Campanario de Retamar sobre las 17:45 horas de este sábado. El Servicio de Emergencias 112 recibió varios avisos que alertaban de un choque entre dos turismos con una persona inconsciente en el interior de uno de ellos. La sala coordinadora activó entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local.