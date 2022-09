El Cala Mijas despide su primera edición con 107.000 asistentes y rozando el lleno

El Festival Internacional Cala Mijas pone fin a su primera edición superando las expectativas de asistentes y rozando el lleno absoluto. En los tres días que ha durado este evento, un total de 107.000 personas procedentes de más de 50 países han disfrutado de un cartel que ha reunido a 90 artistas nacionales e internacionales.

Estos son los datos que ha dado a conocer la organización del festival, que también ha destacado la afluencia de personas en el camping y en los conciertos de La Playa, la programación diurna en la Cala de Mijas donde han acudido cerca de 2.500 personas.

Cala Mijas ha demostrado ser un festival internacional e intergeneracional con un rango de edad muy amplio, desde familias que se acercaron desde primera hora de la tarde con sus hijos hasta un público más maduro y experto en festivales que no han querido perderse esta primera edición del festival de Mijas.

En cuanto a sus asistentes, el 27% corresponde al público internacional proveniente de 50 países, siendo Reino Unido, Alemania e Italia los países con mayor número de asistentes. A nivel nacional, las provincias con más adeptos al festival han sido Madrid, Valencia, Cataluña y Murcia, siendo la presencia local y andaluza las más notable con personas procedentes de todo Málaga, Sevilla, Cádiz, Córdoba o Jaén.

Con artistas icónicos como Arctic Monkeys, Nick Cave and The Bad Seeds, Liam Gallagher, The Chemical Brothers, Kraftwerk, Nathy Peluso o Bomba Estéreo, este nuevo festival ha acogido tanto a los fieles del rock y la electrónica, a los fans acérrimos del pop, como a los apasionados de la música urbana.

La última jornada de Cala Mijas, celebrada este pasado sábado, ha contado con la presencia en el escenario de Sunrise de artistas como Liam Gallagher y sus clásicos brit-pop o la explosiva y rompedora Nathy Peluso. Los catalanes Love of Lesbian hicieron corear cada letra a los asistentes del escenario Victoria tras el show de James Blake.

Además, el escenario Renault acogió el eclecticismo de Caribou, así como a los malagueños La Trinidad o a la sudafricana Alice Phoebe Lou. Y La Caleta acogió una selección de la mejor electrónica y música urbana actual con Daphni o Simona y que cerró el madrileño Pional.

Festival accesible y sostenible

Desde el Festival Cala Mijas aseguran que la sostenibilidad ha sido un factor que se ha tenido presente en todos los procesos, como la adecuación del espacio con balance cero de excedentes o la utilización de aseos sostenibles, que cuentan con un sistema de depuración propia y optimización del agua de consumo. Además, se ha llevado a cabo la recuperación de flora existente y reubicación de diferentes variedades de arbolado afectado por las obras de la parcela y se ha evitado la utilización de hormigón y asfaltos, reduciendo al máximo la huella de carbono del proceso de adecuación.

De igual modo han destacado la utilización de materiales naturales como la madera para la generación de escaleras, pasarelas, y otros elementos del festival, y también se ha implantado el sistema cashless, con el que el público ha podido realizar todos los pagos del festival mediante pulseras inteligentes, garantizando así un pago seguro.

Otro compromiso de Cala Mijas ha sido el de la contratación Km0, contando con trabajadores locales. Junto a ellos, el festival ha preparado una amplia oferta gastronómica y contemplativa a todas las necesidades alimentarias, fomentando el uso de productos de la zona a través de acuerdos con proveedores locales. Además, se ha fomentado el uso de vasos reutilizables y retornables y garantizado la separación de residuos en todas las áreas del recinto y en todas sus fases (montaje, celebración y desmontaje).

Por otro lado, el festival ha garantizado la accesibilidad y atención a personas con movilidad reducida, así como el fomento de la movilidad sostenible a través del dispositivo de autobuses de la organización, con un 20% de los asistentes accediendo al recinto de esta manera durante las tres jornadas.

Cabe destacar que el festival Cala Mijas ha llevado a cabo la donación al proyecto 'Abraza el mar de Mijas' de la ONG Equilibrio Marino, con el objetivo de recuperar la zona de especial conservación (ZEC) de Calahonda en Mijas. El espacio también ha contado con un punto violeta gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Mijas y la organización del festival, para la prevención y sensibilización contra las agresiones sexistas.