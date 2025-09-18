Dos inmigrantes llegan en moto de agua hasta una playa de Mijas y huyen a pie

Seis de la tarde. Dos personas llegan en una moto acuática hasta la zona de baño de la playa Marina, en Mijas. Allí se bajan. Hasta ahí, una práctica habitual. Lo llamativo es que, a renglón seguido, echan a andar y dejan en la arena el vehículo. "Es bastante común que un bañista se acerque a la orilla y deje la moto de agua mientras va a comer al chiringuito o a comprar algo. No sospechamos de ellos", explica a este periódico Gonzalo Botta Veccia, coordinador del servicio de socorrismo de Mijas.

Las alarmas saltaron cuando uno de los socorristas que vigila las playas les recriminó su comportamiento. El trabajador había tratado de advertirles que no podían dejar el vehículo en la playa. Al varar la moto, los individuos se quitaron los chalecos salvavidas que llevaban y corrieron sin decir palabra. No tardaron en escapar, hasta que se les perdió de vista.

El servicio de socorrismo dio aviso de los hechos a la Guardia Civil. Una patrulla se desplazó hasta la playa y rastreó el entorno para localizar a los huidos, pero ni rastro. La labor de los socorristas fue clave también para retirar la moto y asegurar, así, la zona de baño. "Con la patrulla ellos no pueden entrar en la orilla", explica el coordinador.

Una cadena humana salva a un niño de 6 años en una playa de Mijas con bandera roja

En un arenal próximo a esta playa de Mijas se recuerda también una actuación reciente en la que salvaron la vida a un menor arrastrado por la corriente en una jornada con bandera roja. Los socorristas ya habían lanzado una primera advertencia a cinco menores afanados en adentrarse en el mar pese a haber bandera roja izada. Pero, en un descuido, hicieron caso omiso y se echaron al agua. Cuatro de los niños consiguieron salir por sus propios medios pese a la fuerte corriente de retorno, también conocida como resaca, de aquella jornada. Hubo uno, de unos 6 años, que se quedó dentro, con serias dificultades para regresar, lo que obligó a activar con premura un dispositivo. Una cadena humana, con trabajadores y bañistas, pudo ponerlo a salvo. Ocurrió este sábado en la playa del Peñón del Cura, en Mijas.

El rescate se produjo al filo de las 2 de la tarde, en una zona rodeada de rocas y con salida acotada, conocida por generar este tipo de corrientes que dificultan la llegada a la orilla. Las alarmas saltaban al conocerse que un menor había sido arrastrado por el agua. Se encontraba a unos 15 metros de la orilla. En declaraciones a este periódico, Gonzalo Botta Veccia, coordinador del servicio de socorrismo de Mijas, explicó que las condiciones, ese día, eran notoriamente peligrosas desde primera hora de la mañana. Y de ahí que hubiera que desplegar la enseña roja. “Soplaba levante fuerte y el agua subía hasta casi el muro, apenas quedaba arena. Había bandera roja desde el inicio del servicio. Se veía que era un día malo de playa; había gran riesgo en el agua”, relató.

En un primer momento, fue un bañista el que, tras percatarse del riesgo evidente que corría el pequeño, se lanzó al agua para intentar salvarlo. Pero tampoco el mar se lo puso fácil. "Quedó atrapado en la corriente de retorno. La situación se desmadró", recordó el responsable del servicio. Una vez que el hombre pudo ser auxiliado, hubo que movilizar "para mayor seguridad" una ambulancia que lo atendiera. "Había tenido que realizar un gran esfuerzo y estaba exhausto", afirmó el encargado.