El alcalde insistirá en intentar "convencer" a Cultura para que traslade los fondos arqueológicos a la Trinidad

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, mantiene su postura de trasladar la colección arqueológica del Museo de Málaga, total o parcialmente, al Convento de la Trinidad. El Ministerio de Cultura, titular de los fondos, ya mostró este miércoles su negativa a esta medida ya que “supondría una descapitalización de un Museo de titularidad estatal”, a la vez que acusaba al Ayuntamiento y a la Junta de “deslealtad e irresponsabilidad”. Ante esta respuesta, la estrategia de De la Torre es bien clara: intentar “convencer” al Ministerio de lo contrario.

“Es algo que se tendría que haber hecho antes, ya ofrecimos el dinero necesario para restaurar la Trinidad”, afirmó este jueves De la Torre, que ve esta medida como un “refuerzo de los dos museos y no una deslealtad”, respondiendo a las acusaciones del Ministerio. El alcalde sostiene que no ha podido hablar con el ministro, José Guirao, porque estaba reunido, pero si con su director de gabinete, al que le ha comunicado que volverá a enviar la documentación sobre el proyecto. “La Aduana es un magnífico edificio, no está mal lo que se ha hecho, pero pudo haber sido mucho mejor”, sostuvo. El alcalde solicita al ministro que “esté abierto a esa colaboración leal y en todas las materias para que podamos tener en Málaga un Museo de las Bellas Artes y un Museo Arqueológico más potentes, eso es bueno para Málaga, Andalucía y para España”.

“Igual que la Junta abierta está abierta a discutir este asunto, queremos convencer al Ministerio para que también vea este cambio como algo positivo. No hay ninguna razón de debilitamiento ni de perjuicios para la oferta actual de mejora. Es un tema que espero que con diálogo constructivo y leal finalmente convenzamos al ministro”, concluyó el alcalde.

Por su parte, la consejera andaluza de Cultura, Patricia del Pozo, que acudió este jueves a la presentación de Eva Díaz Pérez como nueva directora del Centro Andaluz de las Letras en Málaga, insistió en el que ha sido su argumento esencial en torno al Convento de la Trinidad y otros asuntos relativos al patrimonio malagueño: cualquier medida o propuesta desde la Junta se hará “de la mano del alcalde”. “En lo relativo a cualquier actuación en un bien patrimonial andaluz de titularidad autonómica, nunca trabajaremos sin tener en cuenta el criterio del alcalde de cada ciudad. En el caso del Convento de la Trinidad, se trata de saber qué quieren y qué necesitan los malagueños para dirigir los esfuerzos de cara a recuperar el edificio. Por eso iremos siempre de la mano del alcalde y tendremos siempre en cuenta su criterio”, subrayó.

Eso sí, Del Pozo recordó que “los fondos arqueológicos del Museo de Málaga son de titularidad estatal, por lo que evidentemente será necesario el consenso con el Ministerio para cualquier iniciativa que se quiera emprender al respecto. Es muy difícil llevar a un edificio monumental de titularidad autonómica un legado de titularidad estatal, y más aún si no hay acuerdo. Si el alcalde considera que el mejor proyecto posible para el Convento de la Trinidad pasa por una exposición permanente con fondos de la colección arqueológica, y sabemos que así lo considera, habrá que sentarse y verlo con el ministro de Cultura [José Guirao], que siempre ha mostrado una sensibilidad especial con Andalucía”.

Especialmente significativas fueron las palabras de la consejera cuando apuntó que “hay que tener en cuenta que el Museo de Málaga es maravilloso y que lo que corresponde ahora es potenciarlo, así como está. Pero si el Gobierno lo permitiera y hubiera fondos arqueológicos suficientes para mantener un doble discurso en la Trinidad y en la Aduana, la Consejería estudiaría esta opción sin problemas”, añadió del Pozo, quien se asignó en este sentido un mero papel de “intermediaria” entre De la Torre y el Gobierno central, por más que la condición de la Junta de titular del Convento la comprometa a un papel más activo.

La consejera rechazó igualmente las acusaciones del Ministerio de “deslealtad” e “irresponsabilidad” dirigidas hacia la Junta y el Ayuntamiento: “No hay nada de eso. Seguramente se han interpretado mal algunos mensajes, pero, desde luego, nunca se me ocurriría disponer de unos fondos que no son míos”. En cualquier caso, Del Pozo puntualizó que estudiará la cuestión con el alcalde en una reunión que tendrá lugar “en los próximos días, porque lo que queremos es lo mejor para los malagueños”. Cabe recordar, en este sentido, que el proyecto barajado por el anterior Gobierno de la Junta para el Convento de la Trinidad, denominado Centro de Artes en Vivo y descartado por el actual equipo, fue consensuado con una veintena de colectivos del tejido cultural y social de la ciudad.