Andalucía Big Festival, larga vida al rock

Público con acentos diferentes, sonidos contundentes, música muy bien cuidada, canciones conocidas y muchas nuevas, guitarras y baterías que dan larga vida al rock, un césped artificial en el que sentarse, un recinto grande y con variadas opciones para comer, baños cutres y con largas colas, barras con precios no exentos de inflación y gente, mucha gente. El Andalucía Big Festival inauguró su primera edición con nada menos que 16 conciertos y el ambiente esperado.

Mucha gente se volcó con el festival a pesar de que hoy las estrellas iban a ser Rage Against the Machine. Pero Franz Ferdinand tuvo muchos adeptos y no defraudó. Tampoco C.Tangana, aunque no tenga mucho que ver con la propuesta de los americanos. El horario estuvo medido a la perfección, no se apreciaron fallos importantes, al menos lo que pudo observar esta humilde cronista, y el engranaje funcionó como estaba previsto. Al menos para los asistentes a la primera jornada.

Escenario Andalucía

Desde Londres y con temazos como Ulysses, No You Girls o Take Me Out, llegaron los británicos Franz Ferdinand prometiendo un espectáculo que no iba a dejar indiferente. Y no lo hizo. Se llenó de humo rojo el escenario y justo a la hora, la banda británica hizo su entrada en el escenario Andalucía. Comenzó con una de las canciones más conocidas de su último trabajo Hits to the head, publicado el pasado año. "Muchas gracias, somos Franz Ferdinand, buenas noches Andalucía", saludó en español y se metió a la gente en el bolsillo desde el primer tema.

La gran pantalla decoró el escenario con efectos de luces. El cantante, Alex Kapranos, con pantalones de campana negros y camisa estampada de calaveras, derrochó buen rollo, como cuando tocaron Darts of Pleasure y Billy Goodbye. Se vivieron grandes momentos con Walk Away y Do You Want To. También con Always Ascending, que le siguió después y con Love Ilumination.

El público congregado bajo el escenario, una multitud, tocó palmas, saltó y cantó los estribillos. La euforia colectiva llegó con Take me out. "¿Estáis bien?", preguntó al respetable, que estaba totalmente entregado a bailar los éxitos que iba encadenando los londinenses, uno detrás de otro. Terminaron con una explosión de júbilo, tocando todos juntos la batería. "¿Queréis escuchar otra canción? Preguntó sabiendo exactamente la respuesta. Y regaló un bis saludando a Málaga y a Andalucía. This Fire fue la canción elegida para cerrar con un subidón muy considerable y sólo minutos antes de que Suede hiciera suyo el escenario Alhambra.

Antes de ellos, mucho antes, con el calor todavía apretando, las granadinas Las Dianas y ese pop indie hecho por mujeres que tan buenos resultados está dando en los últimos años, abrieron fuego. Y dejaron claro que las cinco jóvenes no han hecho nada más que empezar y que vienen con fuerza para darlo todo. Kurt Vile, uno de los grandes nombres del nuevo rock estadounidense, se subió después al escenario Alhambra con The Violators para envolver al público en un sonido muy cuidado y dar paso al veterano cuarteto galés Stereophonics, otra de las grandes actuaciones de la jornada del jueves en el Cortijo de Torres.

Súper puntuales, en el minuto exacto, Stereophonics subieron al escenario Andalucía. Ya había un buen número de público congregado, minutos antes había terminado en el escenario Alhambra Wolf Alice y la gente se movió rápidamente para tomar posiciones. Con el vaso de cerveza para calmar la sed, el calor iba remitiendo y el recinto llenándose. Un hidroavión pasó detrás del escenario para recordar que en otro lugar cercano, mientras en el pecho golpeaban los ecos de la batería británica, los bomberos del Infoca apagaban un incendio. Y la Reina Isabel II en su lecho de muerte. La vida.

Los galeses, con Kelly Jones en el micro, llenaron de buena música el gran recinto, en el que la gente tarareaba, bailaba, hablaba al oído del vecino y saludaba a los conocidos que se iba encontrando. Jones soltó la guitarra y se puso al piano para terminar con la acústica tocando Dakota cuando se cumplía la hora de concierto. Fueron despedidos con aplausos en un cita que se le hizo corta a los más fieles.

Escenario Alhambra

Suede fueron los últimos en subirse al carro del Big, junto a C. Tangana y Franz Ferdinand, pero ofrecieron un concierto memorable en el que demostraron que la veteranía es un grado. Los británicos se supieron meter al público en el bolsillo con soltura, con canciones redondas y un sonido de gran calidad. La banda, exponente desde los años 90 del brit pop que tanto éxitos ha cosechado, también en tierras mediterráneas, puso a la audiencia a bailar y dejó el ánimo muy arriba cuando se despidieron poco antes de que frente a ellos El Madrileño comenzara su show.

Antes de los ingleses, el mismo escenario ya había disfrutado de tres conciertos. Lo inauguraron los hermanos y también malagueños Javypablo con su estilo fresco y desenfadado. Del pop surfero de los Imbroda se pasó al rock alternativo de Wolf Alice, la banda londinense que lleva más de una década sobre los escenarios y tres discos de estudio. Blue Weekend, publicado en 2021, es lo último.

Como un torbellino, cargados de fuerza y energía, llegaron los escoceses Biffy Clyro. Con los himnos rockeros de Puzzle dejaron también una buena muestra de qué significa asistir a un festival. No solo se trata de bailar y cantar las canciones de tu grupo favorito. También consiste en conocer y dejarse llevar por propuestas que nunca antes habías escuchado.

Escenario Tres

El escenario Tres, el más cercano a la entrada principal y el más pequeño de los tres, separado para que no se solape su sonido con el resto, está destinado a bandas debutantes o con una trayectoria menor. Que no quiere decir eso que su calidad y sus propuestas no sean igual de interesantes que el resto del cartel.

Una prueba de ello fueron los malagueños Wasabi Cru, una banda nacida hace cuatro años que con su toque de funk, soul y jazz cautivó a los más madrugadores. Aunque la hora y el calor no ayudaban, a las 16:30 de un día de terral no era el Cortijo de Torres el mejor lugar en el que estar, poder formar parte del engranaje de un evento de estas características ya era un buen espaldarazo para el grupo.

Los siguientes en ocupar el escenario fueron los californianos Life, el grupo de pop-rock alternativo que ha conseguido hacerse un hueco a base de samples pegadizas y guitarras punzantes. Se bajaron los americanos y reajustaron el sonido para recibir a continuación a Ghouljaboy. Tras este singular nombre está la particular mezcla de trap con el postpunk, toques de neosicodelia e indie rock del jerezano Jordi Arroyo. El proyecto musical del andaluz no ha dejado de crecer y mutar desde que en 2019 se publicó El Rascal. Y en Málaga dio muestras de ello.

Siguiendo el programa, la cantautora estadounidense Lucy Dacus demostró por qué fueron elogiados trabajos anteriores No Burden e Historian. A Málaga llegaba con lo último, Home Video, publicado el pasado año. Los madrileños Morgan, con los temas de sus dos discos, North y Air, y también con lo nuevo que comenzaron a componer y grabar después del confinamiento, fueron uno de los platos fuertes del Escenario Tres este jueves. Lo malo es que quien quiso ver Franz Ferdinand tuvo que replegarse nada más empezar.

Eran las 23:30, ya habían pasado cinco bandas por sus tablas y aún quedaban dos propuestas más, la del regreso al hip hop noventero de Joey Valence & Brae y los cordobeses Viva Belgrado, con su potente sonido punk rock.

Agenda para este viernes

El público, después de entregarse en la jornada inaugural, le espera hoy otra buena sobredosis de música con 16 bandas y más de nueve horas de directo. El escenario Tres se abre con Goa a las 16:30. The Dip actúan a las 17:50, Sylvie Kreusch a las 19:15, Sports Team a las 20:40, Nova Twins a las 22:10, Yard Act a las 23:40 y Los Zigarros cierran a la 1:10.

El escenario Alhambra se abrirá con la nueva reina del rockabilly, Alba Blanco, la potente voz al frente del trío andaluz La Perra Blanco. Será también a las 16:30. Más tarde, vendrán los esperados Niños Mutantes (17:50). Desde Granada llegarán para volver a conquistar al público de la ciudad vecina con temas que ya convirtieron en himnos del indie en español.

Continuará la música en el Alhambra con Paolo Nutini a las 19:30, Glass Animals a las 21:40 y para terminar con los aclamados Vetusta Morla (a las 00:30), orgullo patrio del indie convertido en fenómeno de masas. Los madrileños, que poca presentación necesitan, aterrizan con su último disco, Cable a tierra, publicado en 2021.

En el escenario Andalucía, la guinda la pondrá Jamiroquai, a las 22:55. Antes, brindará con seguridad un gran concierto Michael Kiwanuka (a las 20:35), además de Kevin Morby, previsto para las 18:35, y Montell Fish, que dará el pistoletazo de salida a las 17:05.