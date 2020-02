Anni B Sweet: “Ya estaba bien de buscar siempre el sonido más limpio”

A menudo los caminos de ida y vuelta son inescrutables. Después de tres discos que la consagraron entre la nueva hornada de cantautoras de inspiración folk con temas en inglés, la malagueña Anni B Sweet (Ana López, 1987) sorprendió el año pasado con Universo por estrenar, su primer disco compuesto e interpretado en castellano y con un sonido eléctrico de producción apabullante. Instalada enGranada después de doce años de residencia en Madrid, la artista parecía seguir la estela de las grandes referencias de la escuela granadina del rock, como Lagartija Nick y Lori Meyers, aunque con un sonido particular y fresco que hablaba de tú a las luminarias del espectro británico de los años 70, de Pink Floyd a David Bowie. Anni B Sweet comenzó la gira de presentación de Universo por estrenar el pasado fin de semana en Granada y este viernes llegará a la Sala María Cristina (a las 21:00, con entradas a la venta a 12 euros), dentro del ciclo Única de la Fundación Unicaja, con un reto de altura: el revestimiento de las canciones de su nuevo álbum en formato acústico, lo que entraña una cuanto menos peculiar vuelta a sus orígenes por una noche. Le acompañarán para la ocasión en el escenario dos miembros de Rufus T. Firefly (la batería Julia Martín-Maestro y el cantante y guitarrista Víctor Cabezuelo, que en el concierto del viernes tocará los teclados) en lo que será una mutación bien singular a modo de trío. Eso sí, quien quiera disfrutar las canciones de Universo por estrenar en todo su potencial eléctrico podrá desquitarse a gusto el próximo 1 de agosto en Fuengirola, dentro del Festival Cosquín Rock, junto a Amaral y Leiva.

"Sé que mi sonido es menos audible, pero, la verdad, me da igual: me he quedado muy a gusto haciendo este disco"

“Es un proceso algo extraño, sí. Antes componía en acústico, a la guitarra. Pero las canciones de Universo por estrenar las compuse en el ordenador, con la batería y las guitarras desde el principio. Y ahora se trata de llevarlas a un terreno más íntimo para el concierto de Málaga. Es un terreno que conozco bien, pero no con estas canciones. Así que es un reto”, explica la cantante y compositora. Para ahondar en las paradojas, cabe apuntar que, siendo su primer disco en castellano, Universo por estrenar es también el álbum de Anni B Sweet en el que las referencias del rock británico han terminado por aflorar decididamente, y la artífice se muestra de acuerdo: “Me apetecía hacer canciones en castellano, pero tenía claro que el sonido no iba a frenarme a la hora hacer lo que quisiera. A lo mejor era un prejuicio, pero, inevitablemente, cualquier cosa cantada en español me sonaba a pop español, y yo quería hacer de una vez lo que el cuerpo me venía pidiendo desde hace muchos años, acercarme al sonido eléctrico, tal vez más británico, que me ha gustado desde siempre. En los anteriores discos había buscado siempre el sonido más limpio, así que ya estaba bien. Mi búsqueda tendría que ser distinta a partir de ahora”.

Y coincide Anni B Sweet al reconocer un “exceso de limpieza” en la plana mayor de la producción musical española contemporánea: “No sé por qué hay que descartar de entrada el grano en el sonido. A mí me parece que aporta más verdad. Igual que me gusta oír la respiración del cantante cuando escucho su voz, me gusta percibir la misma sensación con los instrumentos. Sé que mi sonido es menos audible, pero, la verdad, me da igual: me he quedado muy a gusto haciendo este disco”. Universo por estrenar afronta así una larga gira y un marco estético en el que a la artista, por ahora, le apetece quedarse, “aunque añadamos cosas”. Bienvenidos a bordo.