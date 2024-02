El actor malagueño Antonio Banderas sorprende a los finalistas de OT 2023

El actor malagueño Antonio Banderas acudió este fin de semana a la academia de Operación Triunfo 2023, siendo la última visita que recibirán los concursantes de esta edición. El actor les dio unos últimos consejos y ánimos para la recta final del concurso. Esta última edición del programa se está retransmitiéndose a través de la plataforma de Amazon Prime Video por primera vez, y cuenta con una de sus primeras concursantes, Chenoa, como la presentadora.

Antonio Banderas es un referente del mundo cinematográfico a nivel internacional (ha participado en películas tales como La máscara del Zorro, Spy Kids, la última película de Indiana Jones, y ha puesto voz al personaje de El Gato con Botas, entre muchos otros trabajos) que lleva 40 años en el mundo de la interpretación. Uno de sus últimos proyectos en su ciudad natal es Sohrlin, un espacio escénico, formativo y creativo.

En su cuenta de Tik Tok oficial, Antonio Banderas anunciaba su llegada a la academia: "Acabo de llegar a Barcelona, aquí a OT, y dentro de unos minutos voy a subir a hablar con los chicos". "Me apetece muchísimo, aunque no tengo ni idea de lo que les voy a decir", comentaba el interpreté español. Durante su encuentro con los concursantes les dio algunos consejos, pero les resaltó a los jóvenes que él mismo seguía siendo un alumno y que es muy importante estar aprendiendo continuamente. Antes de despedirse, Antonio Banderas preguntó a los jóvenes:"¿Si os llamo para un musical vais a venir?". Los concursantes, respondieron al unísono que si. Los seis finalistas, que no esperaban esta visita, quedaron muy sorprendidos ante la oportunidad de poder estar con esta gran personalidad. Muchos abrazos y gritos de emoción completaron esta última visita de Operación Triunfo 2023.

@operaciontriunfo 😱Aún ALUCINANDO de felicidad con la visita de @Antonio Banderas 💙🫨 Cuando decimos que lo mejor se queda pal final NOS REFERIMOS A ESTO y su reacción como la de Noe habla por sí sola 🥹✨ Gracias por tus sabias palabras y por tu tiempo, siempre serás más que bienvenido 🫰🏼 #OT2023 ♬ original sound - Operación Triunfo 🎤

Este lunes 19 de febrero, a partir de las 22:00, la plataforma de Prime Video emite la gran final de esta edición, en la que se jugarán el primer premio los concursantes: Juanjo, Lucas, Martin, Naiara, Paul y Ruslana. Para la final se contará con la presencia de las cantantes Lola Índigo (concursante de OT en 2017) y de Ana Mena.

En esta edición, los concursantes han recibido las visitas de muchas personalidades del mundo de la cultura, el espectáculo, las motos, influencers, concursantes de otras ediciones de OT e incluso activistas: Los Javis, Samantha Hudson, Lola Lolita o Amaia.