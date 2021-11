Antonio Soler traza en 'Sacramento' las luces y sombras del insólito cura don Hipólito Lucena

El escritor Antonio Soler, autor de obras como El camino de los ingleses, Apóstoles y asesinos y Sur, premiada con el favor de la crítica y el público, vuelve al mercado editorial con Sacramento, editado por Galaxia Gutenberg. En este nuevo libro traza las luces y las muchas sobras del insólito sacerdote malagueño don Hipólito Lucena, condenado por el Vaticano por seducir a mujeres y realizar prácticas sexuales en el altar.

Cuenta Antonio Soler que "la historia estaba ahí, de un modo muy velado, muy oscuro" y recuerda que fueron Rafael Pérez Estrada y Rafael Ballesteros los que le encargaron escribir un artículo que nunca se publicó sobre Hipólito Lucena hace más de 30 años. "Desde entonces se ha producido un goteo de información que me ha ido acercando cada vez más al centro de la diana", explica.

"Al principio no era más que un rumor y se fueron descorriendo cortinas, una detrás de otra, hasta darme una visión absolutamente real y gráfica. Me llegaron más de cien imágenes de este personaje al que muchos no le ponían cara", relata. Así que se fue haciendo "cada vez más indispensable que escribiera esa historia". "El conflicto grave para mí era cómo contaba eso", agrega el escritor.

Deseoso de afrontar nuevos retos, de no repetir caminos conocidos ni lugares comunes, consideró que debía de comenzar por cómo desentrañó él mismo la historia como escritor. "La primera parte tiene el tono de unas memorias, quién era el escritor incipiente de los años 80 a quien se le encarga esto, cuál era mi concepto de la literatura, qué suponía el hecho de escribir, lo que podría situar esta primera parte más cerca del ensayo que de la pura narración", indica Soler.

Por otro lado, afirma el escritor, "me parecía absolutamente imprescindible hablar del marco social e histórico donde esto se produce". Sin esta información, estima Soler, la historia de don Hipólito no se entendería, así que esa parte tiene que ver con la crónica y la mirada sociológica, según reconoce el autor.

Una historia cubierta por "un manto de plomo"

Con estos mimbres, llega Soler a la historia en sí, al relato de la vida de un hombre que "comienza en el seminario, con una profunda fe, del que hay noticias de que hace una labor social muy profunda de ayuda al necesitado y, todo esto, de la mano de obispos que lo protegen", añade el escritor. Y lo hizo en el centro de la ciudad, en la parroquia de Santiago. A plena luz.

"A la vez tiene un lado oscuro, de sombra, conecta con una tradición herética dentro de la Iglesia, como es el iluminismo, mediante el cuál se considera que a través del sexo se puede llegar a un estado de pureza mucho más alto que el que propone la Iglesia oficial", narra Soler. Don Hipólito va captando a través del confesionario a adeptas a las que "convence y manipula" en un claro "abuso de poder".

Ellas se unen a él, forman una especie de congregación a su alrededor y "le van a ser fieles hasta el final de su vida", dice Soler. Pero todo esto va creando "miradas de sospechas, rumores y los rumores van trascendiendo hasta el punto que el Vaticano se decide a intervenir", cuenta el autor.

"No quería en ningún momento escribir un libro contra la Iglesia, sino un libro sobre la Iglesia y sus conflictos internos", apunta Soler. "No me interesaba contar la historia de un simple sinvergüenza, sino de un individuo muy complejo que abarcaba un mundo lleno de luces y sombras. Esa convivencia de elementos en apariencia muy contradictorios y muy distintos, es lo que como escritor me suponía un reto", añade el malagueño, que ha intentado no repetir esquemas anteriores, apartarse de la zona de confort.

"Es la novela que más trabajo me ha dado, he tenido que combinar elementos muy distintos y que tuvieran coherencia, hubo un momento en que creí que el libro iba a acabar conmigo", reconoce Soler. "En Sacramento no solo se trataba de ser fiel a una historia, también hay una reflexión sobre mí mismo, sobre la escritura, que no lo había hecho en ningún libro anterior. Aquí el personaje Antonio Soler está como integrante del libro. Esto sí es nuevo, es un giro", indica.

"La Iglesia lo depura, lo quita de la circulación, la pregunta es si lo hace porque tiene esas actividades sexuales o porque va contra el dogma"

Sobre la historia real de Hipólito Lucena, Soler recalca que "hay un manto de plomo", promovido por el Gobierno de la dictadura y la Iglesia, que impidió que hubiese un juicio civil. "Lo que hace la Iglesia es que lo depura y lo quita de la circulación, la pregunta es si lo hace porque tiene esas actividades sexuales o porque va contra el dogma de la Iglesia, porque es un hereje y por eso lo persigue", dice el escritor.

Y recuerda que Pérez Estrada, que conocía bien el caso, lo puso en contacto con Alfonso Canales, que era en ese momento abogado del Obispado. "A pesar de no darme datos ni información precisa me siguió poniendo sobre la pista", señala el autor. Y comenta que a partir de ahí se ha basado en testimonios orales, "que me iban haciendo descartar la rumorología oficial que había".

Como en un dibujo de puntos, con su imaginación ha rellenado las líneas que faltaban para acabar la figura de este sacerdote cuyo caso levantó ampollas pero sobre el que ha habido un gran secretismo. Sacramento es el sexto libro que publica Galaxia Gutenberg del autor malagueño.

"En cada novela, Antonio Soler se plantea un reto y éste era difícil, porque podría haber caído en el escándalo, en la pintura de brocha gorda, y, sin embargo, le ha sacado todos los matices posibles no solo al personaje central de Hipólito Lucena, sino también a todos sus contemporáneos, a las mujeres que lo veneraron, a la gente que creía en él como en un santo, las actitudes de la Iglesia, de las autoridades del momento", considera Joan Tarrida, editor de Galaxia Gutenberg.

Tanto este miércoles como el sábado, Soler se encontrará con sus lectores en la 50 Feria del Libro de Málaga.