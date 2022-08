El festival internacional Cala Mijas, preparado para celebrar su primera edición

Quedan menos de 24 horas para que de comienzo el festival internacional Cala Mijas. Una cita que antes de celebrarse ya marca un hito por su capacidad de convocar a miles de asistentes llegados desde más de 50 países y porque además se celebrará en un nuevo recinto, Sonora Mijas, que ya se sitúa entre los más grandes de España para la celebración de conciertos.

Una combinación de ingredientes de calidad que hacen que este sea el mix perfecto para convertirse en el evento de obligada asistencia para despedir el verano. Todo ello gracias a un abanico de propuestas plural y muy rico, compuesto por más de 90 artistas, según explica la organización en un comunicado.

Cala Mijas recibirá desde este jueves en Sonora Mijas un cartel de excepción, con artistas de la talla de Arctic Monkeys, los reyes indiscutibles del rock británico que llegan a Mijas en su único concierto en España, el legendario icono del rock alternativo australiano Nick Cave and The Bad Seeds, el carismático Liam Gallagher, el dúo Bomba Estéreo con sus ritmos latinos y su éxito junto a Bad Bunny Ojitos Lindos, la arrebatadora Nathy Peluso o los sonidos electrónicos más vanguardistas de The Chemical Brothers y Kraftwerk.

Los primeros sonidos del festival se oirán desde las 12:00 de la mañana de este jueves, pero no en el Sonora Mijas, si no en el Torreón, a escasos metros de la playa de la Cala de Mijas. Allí dará comienzo la programación de acceso libre creada para que todos los amantes de la música puedan disfrutarla sin restricciones.

Los conciertos de La Playa estarán protagonizados este 1 de septiembre por el punk rock y cumbia de Kumbia Queers , los ritmos oscuros directos desde Perú de Dengue Dengue Dengue y la viral LVL1 con su bedroom ballroom. Se suman también Fiebre DJs y Dinamarca.

Estreno de un nuevo recinto, el Sonora Mijas

Un poco más al norte, a tan solo 15 minutos a pie de la playa La Cala de Mijas, en el Cortijo Colorado se ha dispuesto el Sonora Mijas. La primera edición del festival estrena este recinto que cuenta con una superficie de 150.000 metros cuadrados y con una capacidad diaria de 50.000 personas.

La Organización ha trabajado conjuntamente con el Ayuntamiento para adecuar el espacio teniendo la sostenibilidad siempre presente y como prioridad en todos los procesos. En este sentido se han implementado aseos sostenibles, que cuentan con un sistema de depuración propia y optimización del agua de consumo, todos conectados a la Estación Depuradora EDAR de Mijas Playa a través de la instalación de una red de saneamiento, excluyendo así el uso de químicos a la hora de tratar los residuos.

Además, según explican los responsables, se ha llevado a cabo la recuperación de flora existente y reubicación de diferentes variedades de arbolado afectado por las obras de la parcela y se ha evitado la utilización de hormigón y asfaltos, reduciendo al máximo la huella de carbono del proceso de adecuación.

En todo momento se han utilizado materiales naturales como la madera para la generación de escaleras,pasarelas y otros elementos del festival. Además, se implementará la utilización de vasos reutilizables y el aumento de puntos limpios con contenedores de reciclado.

El recinto Sonora Mijas abrirá sus puertas el jueves a las 17:00, como también lo hará las jornadas del viernes y sábado, ofreciendo los conciertos que acompañarán las inolvidables puestas de sol en el escenario Sunrise, el aroma de los árboles del escenario Renault, las vistas incomparables del pueblo de Mijas desde el escenario Victoria y los bailes eternos en La Caleta.

El espacio contará con 4 escenarios, zonas de hostelería para todos los gustos y necesidadesalimentarias con diferentes puestos de comida, la tienda oficial del festival, un punto violeta, puntosde agua potable, baños, taquillas y todos los servicios necesarios para asegurar la comodidad yaccesibilidad de todos los asistentes.

Dispositivo de movilidad y seguridad

Para facilitar la movilidad en estos días de gran afluencia, la organización del festival, en coordinación con el Ayuntamiento de Mijas, ha preparado un fuerte dispositivo que incluye entre otras medidas la ampliación de los horarios de las líneas regulares de autobuses que conectan las localidades cercanas con La Cala de Mijas. Además, se han habilitado tres parkings con más de 5.000 plazas y conectados con el festival por autobuses lanzadera, así como viajes organizados desde distintas capitales de España.

En cuanto a la seguridad, se pondrá en marcha un dispositivo especial coordinado entre la Policía Local de Mijas y el personal de seguridad del festival, que actuarán tanto en el recinto como en sus inmediaciones. Tanto dentro como en las zonas próximas del entorno del festival, se ha organizado un Centro de Coordinación de Seguridad. En dicho punto estarán presentes personal de seguridad, Guardia Civil, Policía Municipal, Bomberos y personal sanitario.

En cuanto al equipo humano, la organización asegura que unas 3.000 personas trabajarán estos días para que el público asistente disfrute de una gran experiencia. Técnicos de luces, ingenieros de sonido, montadores, camareros y personal de seguridad, muchos de ellos trabajadores de la localidad mijeña o de zonas próximas, forman parte del equipo del Cala Mijas.

En cuanto a la cobertura mediática, más de 250 periodistas llegados de 20 países están acreditados para dar cuenta de la primera edición de este festival que promete ser una de las grandes referencias festivaleras de España a partir de ahora.