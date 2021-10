Aterrizar en el octubre cultural de Málaga

Un brazo roto, una operación y su posterior convalecencia me han mantenido alejada de la actividad en los últimos meses. Entonces estábamos saliendo de la cuarta ola, todavía con cierres, aforos reducidos, decenas de restricciones y, sobre todo, mucho miedo. Tras este paréntesis, con cepas importadas, vacunas y un verano de por medio, me ha parecido aterrizar en un escenario nuevo y vibrante, más alejado que nunca del fantasma de la pandemia. Málaga se presenta este octubre como una ciudad viva y cargada de propuestas culturales que no dan tregua a los aficionados más inquietos.

Teatros, fundaciones e instituciones han programado este mes planes de todas formas, maneras y colores. Danza, música, teatro, lírica, literatura, cine, encuentros y conferencias componen una agenda que recuerda a aquel pasado pluscuamperfecto en el que los actos culturales formaban parte intrínseca del ser y el estar en esta sociedad.

No hay que esperar al fin de semana para iniciar el disfrute. Este mismo martes se inicia el ciclo Danza Málaga 2021, de Factoría Echegaray, con el estreno de la nueva producción del coreógrafo Fernando Hurtado. El arte de perder cada día indaga en la pérdida de la memoria y el significado de la vida. Las bailarinas Belén Mañas, Elena Castro y Elena Castellanos y la actriz Ana Moreno protagonizan esta pieza que aborda el alzheimer prematuro. La obra estará en cartel en el Teatro Echegaray hasta el sábado 16 de octubre.

Tras este estreno y dentro del ciclo que se prolonga hasta el 30 de diciembre con 18 espectáculos, vuele una compañía habitual en sus programaciones, La Phármaco. La agrupación de Luz Arcas pondrá en escena el 19 de octubre su Toná, una obra con cuatro candidaturas a los 24 Premios Max.

Le seguirá en el Teatro Cervantes una figura indispensable de la vanguardia flamenca: el granadino Manuel Liñán. Actuará el 21 de octubre con ¡Viva!, con el que recibió el Max del Público en la ceremonia celebrada en Málaga el año pasado. El mismo día, en el Echegaray, Danza Málaga recibirá el segundo estreno, Las furias, creación de la malagueña Nieves Rosales.

El viernes 22, OtraDanza, la compañía de Asun Noales, lleva al Cervantes Vigor mortis, que Noales baila con Carlos Fernández. R.E.A Danza estrena en el Teatro Cervantes el sábado 23 de octubre Tango infame, un homenaje al género rioplatense a través de Piazzolla. Fernando Hurtado repite presencia en el ciclo el sábado 23 en el Echegaray, esta vez con su compañía, y también con un estreno, Variaciones aleluya 2.0.

El domingo 24 será el turno de La piel vacía, de la compañía Siberia / Paloma Muñoz y de ahí a los tiempos de Federico García Lorca con El maleficio de la mariposa, producción con la que regresa a Málaga el Ballet Flamenco de Andalucía el próximo día 28. El último fin de semana del mes se podrá ver lo último de David Segura, de Juan Carlos Lérida y El cuento de Persépolis, pieza de La Coja Dansa para todos los públicos.

Al margen de la danza, las tablas del Cervantes se rendirán a la voz de la embajadora infatigable de la música griega, Eleftheria Arvanitaki, que actúa el 12 de octubre. O Sister! el día 9 y Eskorzo el 17 completan la programación musical de un mes en el que también se inicia la temporada lírica. El recital lírico del tenor peruano Juan Diego Flórez (31 de octubre) será la primera de las cinco propuestas de la temporada. Para abrir boca, El barbero de Sevilla (10 de octubre) forma parte del XVI Ciclo Malagueño de Zarzuela del Teatro Lírico Andaluz.

Los que hablan, con Luis Bermejo y Malena Alterio (8 de octubre), y Eduardo II, ojos de niebla, con José Luis Gil, Ana Ruiz, Ricardo Joven, Carlos Heredia y Manuel Galiana (16 de octubre) completan la propuesta teatral del principal escenario de la ciudad.

Tras el parón estival, abre de nuevo sus puertas el Teatro Cánovas el próximo 16 y 17 de octubre con Las 4 estaciones... ya no son lo que eran. La compañía Teatro Che y Moche, a través de su original y peculiar forma de vivir un concierto, invita al espectador a ser testigo de un verdadero huracán escénico-musical.

La siguiente propuesta será la de Indigo Teatro con su Viaje al planeta de todo es posible el 23 y 24 de octubre. A esta le seguirá danza para toda la familia con La Petita Malumaluga el día 30 y La fábrica de la Magia el 31 con Qué horror de obra.

Con las letras en el corazón de su propuesta, la Fundación Rafael Pérez Estrada trae este próximo viernes 8 de octubre a la escritora Elvira Lindo. El encuentro será en el CAC Málaga. Otra de las figuras que visitarán la ciudad este mes (20 de octubre) será la cineasta Isabel Coixet dentro del ciclo Voces (CON)Temporáneas.

La entidad también ha programado un homenaje a la escritora Carmen Conde, el 19 de octubre en el Mupam, la presentación de la colección Pliegos de Poesía de la Fundación García Agüera y el Festival de Poesía Irreconciliables con una batalla de gallos vs poetas, además de dos clubes de lectura.

La pianista Paula Coronas ofrecerá el día 9 un concierto dedicado a Chopin a la luz de las velas en la sala María Cristina de Málaga. En cuanto a cine se refiere, del 15 al 22 de octubre se celebra la 27 edición del Festival de Cine Francés. En su programación se incluyen doce estrenos y un merecido tributo al recién desaparecido Jean-Paul Belmondo.

Este año, además, la cita reviste un carácter especial ya que la nueva casa de la Alianza Francesa en Málaga, organizadora del ciclo (con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga), en la calle Canales, se incorpora al ciclo como flamante sede junto al Cine Albéniz, el Centro Pompidou Málaga y La Térmica.

El Cine Albéniz, además, se une el 6 de octubre a la celebración del Día del Cine Español con la proyección de varios títulos: Buñuel en el laberinto de las tortugas, de Salvador Simó, El extraño viaje (Fernando Fernán Gómez, 1964), El espíritu de la colmena (Víctor Erice, 1973) y Amanece que no es poco (José Luis Cuerda, 1989). Y todo esto sin contar con el octubre picassiano y las propuestas museísticas que iremos narrando.