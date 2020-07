Conciertos en Málaga: una oportunidad a la música

Se trataba, de alguna forma, de cubrir un hueco no pequeño: el que dejaba la cancelación de la Feria de Málaga por la epidemia del coronavirus. Pero también de abrir una agenda de conciertos en la ciudad que contribuyera a la mayor normalización del verano, muy a pesar de las excepcionales circunstancias. El Auditorio Municipal del Cortijo de Torres, emplazamiento habitual de la mayor parte de la actividad musical que se celebra en Málaga al aire libre, representaba la sede idónea no sólo por su consolidación como espacio de conciertos, su aforo y el público ya ganado de antemano, sino porque sus dimensiones ofrecían facilidades notables a la hora de garantizar las óptimas condiciones higiénicas y de gestionar las distancias de seguridad con la mayor eficacia. Seguramente la decisión más afortunada por parte de la municipalidad fue la de dejar la programación en manos de una productora de la autoridad de Riff Music, que garantizaba la confluencia de buena parte del talento nacional. Y así es: Second abre este viernes a las 22:00 (la hora a la que empezarán todos los conciertos) en anunciado formato electro-acústico una programación ecléctica, diversa, orientada a públicos múltiples pero común en cuanto a exigencia y alcance. En otras circunstancias, Málaga Gira, lema elegido para la propuesta, habría sido considerado un gran festival de verano mucho más que una mera alternativa a una Feria inexistente y que hace ya muchos años dejó de ofrecer conciertos con semejante aspiración de calidad.

Fuel Fandango (19 de julio), Iseo (23 de julio), 091 (25 de julio), Carolina Durante (31 de julio), Miguel Poveda (1 de agosto), MClan (11 de agosto, en formato de dúo acústico), Ismael Serrano (13 de agosto), Mala Rodríguez (5 de septiembre) y Ara Malikian (11 de septiembre) completan el cartel dispuesto para paliar la sucesión de cancelaciones en la capital malagueña que, tras el Estado de Alarma, abarcó desde el abortado Brisa Festival que no llegó a celebrar su primera edición en el recinto portuario, hasta el tercer envite del Oh See! Festival que no verá la luz en septiembre en el mismo Auditorio Municipal. A pesar de la extensión del recinto, la disposición del público sentado en su totalidad y la reducción del aforo disponible como medida preventiva ante posibles contagios estimulará el carácter íntimo y cercano en buena parte de los conciertos, aunque no faltarán excepciones proclives a las tormentas eléctricas. Las entradas para los conciertos están disponibles con precios que oscilan entre los 20 y 50 euros en diferentes citas. Siempre habrá quien señale este punto como distinción respecto a la Feria, pero cabe recordar que también durante las fiestas de agosto se viene cobrando el acceso a los conciertos del Auditorio Municipal desde hace algunos años.

La experiencia permite afirmar ya que el público muestra menos reservas a la música al aire libre

Experiencias como los ciclos de conciertos que se desarrollan en los museos desde finales de junio revelan que Málaga tiene hambre de música en directo y que precisamente ésta es la actividad ante la que menos reservas presenta el público a la hora de acudir. La convocatoria al aire libre juega a favor de la experiencia. Y, al cabo, no habría forma de llamar a esto verano si no hubiera conciertos.