Autóctonxs, el festival de artes vivas que saca a la palestra a los artistas locales regresa al Teatro del Soho de Málaga

Hacer que los artistas de Málaga que se marcharon tengan un espacio en el que sentirse de nuevo en casa. Ese, y no otro, es el propósito de Autóctonxs, el festival de artes vivas que del 22 al 25 de febrero celebrará su segunda edición en el Teatro del Soho Caixabank. Lo hará, de nuevo, con un plantel de artistas, un total de 40, que coparán los espacios de la creación artística con 13 propuestas escénicas que irán de las Nuevas Dramaturgias al Happening poético, aunque sin dejar de lado las disciplinas que le sirven de base.

La reedición de este festival se encuadra en la apuesta del teatro capitaneado por Antonio Banderas para incentivar el talento de la ciudad, aupando a perfiles muy diversos, muchos de los cuales desempeñan su trabajo aquí, pero también otros tantos que se marcharon a otros lugares por falta de oportunidades. También hay malagueños de adopción, es decir, que han elegido esta tierra para desarrollar sus carreras. Da igual. Las puertas están abiertas.

Lo mismo que, según cuenta Alessandra García, directora de Autóctonxs y creadora de la programación, les lleva transmitiendo el Soho y, por ende, el entorno de Banderas desde el inicio. "Nos han mostrado una clara intención de querer apoyar y apostar por los artistas que trabajan en la ciudad. Hemos visto un apoyo generoso en todos los ámbitos. En la escucha, en cedernos el teatro para que podamos generar allí nuestra forma de ver el arte...", apunta.

Porque, al cabo, de eso se trata: de no poner cortapisas a la expresión artística. Este festival, de hecho, también se marca como objetivo facilitar esa tarea lo máximo posible. Su forma de hacerlo es mediante los precios, que van desde los seis euros que cuesta el Happening Poético a los entre 15 y 18 de las Nuevas Dramaturgias, pasando por los 10 de la Impro en el Hall a los también 10 de Ensayo y acierto; de modo que sea accesible para todos los públicos. A ello se añade la puesta en escena que, en su afán por acercar el trabajo a la audiencia, se preocupa por romper el formato clásico yendo un paso más allá; toda vez que las actuaciones salen del escenario para llegar hasta el vestíbulo.

De ello se encargarán figuras como Ángelo Néstore, Lula Amir, Nerea Valdubieco, LaPili, Antonio León, Bass Seismic, Ana Pastrana, Muermo, El Zurdo, Gu!tari, María del Alba, Miguel Zurita.. O también Eskarnia, que participará en el segmento Jardines junto a Cristina Indira, un teatro musical en que, siguiendo el hilo de su trayectoria más reciente, aunará poemas clásicos rapeados. Esta vez en escena.

"Me especialicé en las disciplinas que practico un poco por separado, lo interesante es que la vida me ha llevado por unos caminos que han hecho que éstas se cohesionen", reflexiona Eskarnia justo antes de lanzar un aviso a los lectores. "Si les gusta la poesía, este formato les gusta. Se abordan los temas universales". Además (nuevo aviso a navegantes) advierte de que en su caso "no hay una ruptura total" en lo que hace, sino que lo que cambia "es el recitado, que en vez de al uso es cantado". "Entra bastante bien", concluye.

La cuestión nuclear, relata García, es que poco a poco el público vaya conociendo las bondades de las artes vivas, a las que muchas veces se las llame "erróneamente" arte experimental. "A veces agota que todo lo que no sea un teatro de Shakespeare o un monólogo de humor se tache de experimental". En el caso de Autóctonxs hay piezas "que si tienen un carácter más experimental, pero no es arte experimental". Por eso este festival trata de "tener una mirada más abierta a los códigos, las palabras y los géneros" con la vista puesta en hacer un show que proporcione "frescura". Siempre con lo contemporáneo por bandera.