Cala Mijas Festival: primer día estelar marcado por instantes mágicos

La ilusión acumulada durante todo este año de espera se ha visto recompensada en esta vibrante primera jornada del Cala Mijas Festival, una noche repleta de energía y emoción. Miles de asistentes se dan cita en Mijas para despedir el verano en lo que promete ser una edición muy especial.

Los encargados de poner música a esta primera velada han sido veinte artistas y bandas, que han regalado al público momentos inolvidables.

Uno de los directos más esperados por el público nacional e internacional era Arcade Fire, con una intensa y emocionante puesta en escena. El grupo canadiense ofreció un espectáculo casi teatral de su último álbum así como un repaso a sus greatest hits que, coreados por todos los asistentes al unísono, hicieron retumbar al festival.

Otro de los momentos mágicos de la noche en el Sonora Mijas llegó al ritmo de Vera Fauna, Buganvilia, Juicy Bae o Cala Vento, que se encargaron de dar el pistoletazo de salida a la programación en un recinto optimizado y una disposición de los escenarios perfecta para disfrutar al máximo de cada concierto. Sonora Mijas ha sido testigo de los pasos de los primeros asistentes, los primeros acordes y los primeros bailes.

La potencia rock de IDLES

El grupo británico IDLES sacudió el escenario Victoria a golpe de dinamismo e irreverencia en un directo que hizo corear a los asistentes hits como Car Crash o Danny Nedelko.

También sorprendió la presentación por primera vez en España del último álbum de Baxter Dury, 'I Thought I Was Better Than You'. Su actuación hizo las delicias de los fans más acérrimos a la par que contagió de su energía vigorizante a todos los asistentes que venían a saborear temas tan conocidos como Cocaine Man o Leak at the Disco.

También quedará en el recuerdo el espectacular show y alegato por la diversidad de Pabllo Vittar, que con su vitalidad característica, su puesta en escena y sus bailarines han puesto patas arriba todo Sonora Mijas.

En cuanto al primer anochecer del festival, se vivió con la dulzura de Amaia reinando en el ambiente en un show mágico en el que reinaron sus baladas, bailes y su prodigiosa voz.

Entre los espacios en los que se ha desarrollado este primer día del festival destacó la magia onírica y electrónica de La Caleta, un espacio más amplio que en la pasada edición del festival, donde se han dado cita algunos de los nombres más aclamados del panorama como el directo irrefutable de James Holden o los DJ set de Nicola Cruz, Prosumer o Cormac.

El necesario paréntesis para la cena ha estado apoyado por la variada oferta gastronómica km0 de Cala Mijas en una zona de restauración más amplia, que ha cubierto todas las necesidades de los asistentes, sustentada por acuerdos con proveedores locales.

Todavía están disponibles las entradas para el viernes 1 y el sábado 2 a través de calamijas.com y seetickets.com/es