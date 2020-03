Razones para una biografía de H. P. Lovecraft

Nunca ha dejado de ser un autor reverenciado, ni mucho menos leído, pero lo cierto es que pocos escritores de su generación mantienen la contemporaneidad de H. P. Lovecraft (1890 – 1937), cuya influencia en el imaginario literario y audiovisual (ahí está la reciente adaptación cinematográfica de El color que cayó del cielo para corroborarlo) sigue siendo enorme. En 2016, la editorial malagueña GasMask publicó la considerada como la biografía más exhaustiva y ambiciosa del narrador estadounidense, El caminante de Providence, obra del escritor asturiano Roberto García-Álvarez. Poco después, el catálogo de GasMask, consagrado al ensayo y a textos de no-ficción relacionados con la literatura fantástica, quedó integrado en otra editorial malagueña, El Transbordador, dedicada especialmente al terror y la ciencia-ficción, a modo de nueva colección. Ahora, El Transbordador publica, dentro de su colección GasMask, una nueva edición, ampliada y revisada, de El caminante de Providence, con prólogo del escritor y crítico estadounidense S. T. Joshi. El sello tenía previsto el lanzamiento justo para este jueves, 19 de marzo, aunque la crisis sanitaria por la expansión del coronavirus ha obligado a retrasarlo hasta que la llegada a las librerías sea posible. Mientras tanto, la cuarentena ofrece el mejor contexto imaginable para volver a leer al creador de mitos H. P. Lovecraft.

Tal y como señalaron desde El Transbordador, “si en 2016 el sentido del libro era mostrar al mundo de afines y profanos que el maestro de Providence era mucho más de lo que se creía, el presente volumen no sólo abunda en la abolición del mito del Lovecraft siniestro, solitario y freak: con el aporte de los últimos estudios sobre el creador de Cthulhu, incluso su entorno social y familiar, el protagonista se ve ahora redibujado como mucho más humano, brillante, rico y actual. El presente texto, de una forma novedosa, rigurosa y documentada, nos descubre a un Lovecraft que no sólo era poeta y narrador, sino pensador, filósofo, viajero, historiador y sobre todo persona, ser humano”. El objetivo es, de este modo, ofrecer una semblanza libre de prejuicios y de mitos impostados “de uno de los personajes más atrayentes, complejos e incomprendidos de la literatura del siglo XX”, al mismo tiempo que reivindicar, una vez más, su categoría de clásico de la literatura universal. No es mal pretexto para aguantar un confinamiento.