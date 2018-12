Carlos Álvarez presta su canto a la reivindicación del Auditorio

A estas alturas no hace falta recordar que el compromiso de Carlos Álvarez con el proyecto de construcción del Auditorio de Málaga es público y notorio: el barítono ha reivindicado y defendido la infraestructura como un equipamiento imprescindible para Málaga en todos los foros y en todas las ocasiones de las que podido disponer. Ahora, además, se dispone a hacer sonar su voz para la misma causa como mejor sabe: con el canto. Así, Álvarez protagonizará el próximo día 19 a las 20:00 en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación (C/ Pacífico, 56) un recital bajo el lema Concierto por el Auditorio de la Música de Málaga en el que compartirá escenario con un notable ramillete de cantantes líricos, malagueños como él, unidos a la causa. La entrada para el recital es gratuita previa recogida de invitaciones (ya disponibles) en el Café Puerta Oscura (C/ Molina Lario, 5).

Álvarez, que este lunes protagoniza la última función de Simón Boccanegra en la Royal Opera House de Londres, subirá así al escenario del Edgar Neville en compañía de la mezzo Carmen Ariza, los tenores Diego Morales y Francisco Arbós, el barítono José Antonio Ariza y las sopranos Lourdes Benítez, Lourdes Martín, Lucía Millán y Mónica Campaña. Actuarán además los pianistas Maricarmen Pérez y José Manuel Padilla, mientras que Manuel Gámez ejercerá, a modo de reconocimiento, la dirección de honor.

El repertorio, marcadamente navideño, como corresponde, incluye piezas de Bizet, Reger, Donizetti, Mascagni, Bach y Gounod, entre otros, además del imprescindible catálogo de villancicos populares. La mejor voz posible lanzará por tanto su mensaje con toda claridad: ahora se trata de que quien tenga oídos, oiga.