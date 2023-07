La Catedral de Málaga vista a través de drones y técnicas digitales: un vídeo con planos inéditos

La Catedral de Málaga se ha puesto al servicio de las últimas técnicas digitales para la grabación de un vídeo que, con drones, muestra nuevos planos y panorámicas del monumento más importante de la ciudad, conformando una pieza audiovisual diferente. La empresa encargada de realizar el vídeo ha sido Artisplendore, especialista en gestión y turismo cultural y arte sacro durante 15 años. Nacida y establecida en Andalucía, actualmente trabaja con más de 20 monumentos religiosos de todas partes de España, aunque recientemente se han adentrado en la cultura de Italia.

El vídeo hace un recorrido a través de la Catedral: empezando con un zoom out del exterior del monumento donde se puede ver el puerto a sus espaldas, a un zoom in que avanza a través de la nave central hasta llegar el altar. Con las técnicas digitales empleadas se pueden ver destacados con colores vivos aquellos detalles que, en ocasiones, por la oscuridad propia del complejo catedralicio, no se pueden apreciar adecuadamente.

Los drones han podido volar también a lo más alto del interior, realizando un trayecto a través de las cúpulas, mostrando sus detalles y formas, allá donde la mirada del visitante no alcanza a ver. En conjunto, el vídeo conforma más de un minuto y medio en el que el espectador descubrirá nuevos espacios que antes no había visto.

Artisplendore centra su trabajo esencialmente en el diseño y la comunicación, afirman: "Trabajar la imagen y las palabras para transmitir el amor por el arte sacro; generar un conjunto uniforme que emita un mismo mensaje, valioso, útil y significativo que atraiga a futuros visitantes". También cubren otros servicios como la musealización, restauración y la creación de audioguías para visitas culturales.

Para la Catedral de Málaga, el proyecto ha abarcado, entre algunas de las actividades más destacadas, el diseño de la página web oficial y de un logotipo personalizado que hace referencia a la titular del monumento: la Virgen de la Encarnación. Un jarrón de azucenas es el que la identifica, ya que es el más antiguo que se conserva.

El objetivo principal de Artisplendore es "ofrecer lo mejor de nosotros para una visita cultural inolvidable". Aunando todos los servicios que presentan, consiguen crear un proyecto que "aumente el número de visitas, la visibilidad e imagen del monumento, la calidad del contenido dirigido al turismo y el aumento de las ventas de productos".