El Centro Andaluz de las Letras inicia su programación internacional con la visita de Theodor Kallifatides a Málaga

El Centro Andaluz de las Letras, gestionado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, inicia la nueva etapa anunciada por su director Justo Navarro con la participación del escritor de fama internacional Theodor Kallifatides. El autor se encuentra en Málaga para presentar la publicación en castellano de su última obra Un nuevo país al otro lado de mi ventana.

La cita literaria, en la que abordará temas de plena actualidad, está prevista en el auditorio del Museo de Málaga a las 19:30 de este miércoles, donde estará acompañado por el profesor y traductor Álvaro García Marín. Kallifatides acaba de recibir la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes como uno de los grandes exponentes de las letras europeas.

La delegada de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga, Gemma del Corral, ha manifestado en rueda de prensa: “El gobierno andaluz apuesta por las letras, no sólo andaluzas, tendiendo puentes a otras lenguas y buscando afianzar el público fiel de estos 25 años años, pero con la ilusión de llegar a otros nuevos a través de estrategias diferentes”.

El director del Centro Andaluz de las Letras, Justo Navarro ha intervenido: “Su singularidad como escritor viene de que su lectura es como una conversación, como si estuviera hablando al oído del lector. Andalucía tiene que estar conectada con otras literaturas para retroalimentarse y retroalimentar a esas literaturas.”

El Centro Andaluz de las Letras da un paso más hacia su conexión con las letras internacionales mostrando el libro más personal de Kallifatides, con el humor y la calidez que le son propios. La relación de las letras andaluzas con las letras hispanoamericanas y universales será una máxima de esta nueva andadura.

En Un nuevo país al otro lado de mi ventana Kallifatides explora sus orígenes griegos y la persona en la que se ha convertido después de décadas de vida en Suecia. Kallifatides reflexiona sobre los grandes temas de sus novelas, el individuo y la historia, la emigración y el sentido de pertenencia, la lengua y la memoria, el amor y la identidad. Lega aquí su alma al desnudo, y construye un relato de una humanidad radical que maravillará y emocionará de nuevo a sus lectores.

El autor ha explicado: “Tener idea de qué determinó nuestra vida, saber por qué fue como fue, es tan necesario como el viento para el navegante. La manera de enfrentar la senectud y poco después la muerte depende de la mitología que tengas, la que da sentido a tu vida, la que la pone en el marco correcto, aun si el cuadro no lo pintaste solo”.

Sobre España y su cultura he mencionado: “España es el único país de Europa que no se ha convertido en una colonia de América, con su arte, su baile, su música y sus costumbres, algo que no ocurre en el resto de Europa. Esto se nota porque el lector siente los valores que transmito en mi obra, como son la paz, la educación y los valores humanos”.

Durante la rueda de prensa también se ha referido a la violencia contra la mujer: “Es hora de parar la misoginia. Las mujeres siempre han estado infravaloradas y han sido víctimas de agresiones físicas. En Suecia han asesinado a 54 mujeres en lo que va de año. En la literatura muchos autores las han tachado de putas, locas o de ser una tentación. Esto tiene que cambiar”.

El encuentro tendrá lugar en el auditorio del Museo de Málaga este miércoles con entrada libre hasta completar aforo. Esta cita se incluye en el programa ‘Vasos comunicantes’ del recién iniciado ‘Ciclo de Primavera’ del Centro Andaluz de las Letras. Otros autores de proyección nacional e internacional pasarán por sus instalaciones dentro de sus diferentes programas y se celebrarán jornadas dedicadas al cómic, al oficio de las letras, a los videojuegos, y a la identidad y la intimidad en internet entre otras novedades, en busca de la diversificación de públicos, especialmente el joven.

Theodor Kallifatides

Ha publicado más de cuarenta libros de ficción, ensayo y poesía traducidos a varios idiomas. Nació en Grecia en 1938, y emigró a Suecia en 1964, donde consolidó su carrera literaria. Ha traducido del sueco al griego a grandes autores como Ingmar Bergman y August Strindberg, así como del griego al sueco a Yannis Ritsos o Mikis Theodorakis.

Ha sido premiado por su trabajo tanto en Grecia como en Suecia, país en el que reside actualmente. En España, ganó el Premio Cálamo Extraordinario 2019 por ‘Otra vida por vivir’ y este año el Círculo de Bellas Artes acaba de distinguirle con su máxima condecoración, la Medalla de Oro. La institución ha subrayado en el acto del pasado viernes 5 de mayo su concepción transnacional de la cultura y reconoce en él una trayectoria marcada por el exilio y enriquecida con la hibridación como rasgos distintivos de su obra.

Galaxia Gutenberg ha publicado sus novelas ‘Otra vida sin vivir’ en 2019, ‘El asedio de Troya’ y ‘Madres e hijos’ en 2020, ‘Lo pasado no es un sueño’ en 2021, ‘Timandra’, ‘Amor y Morriña’ en 2022 y esta última producción que desgrana en Málaga, ‘Un nuevo país al otro lado de mi ventana’.