'Cruz de Navajas, el último Mecano' llega a Málaga con un espectáculo "nunca visto"

Mecano marcó un antes y un después en la música española en los años 80 y 90. Después de separarse hace más de 30 años es raro encontrar a alguien que al menos no conozca una canción de este mítico grupo pop. Por ello y para hacer un viaje a aquella época la música de Mecano regresa a Málaga y esta vez lo hará en el Teatro del Soho Caixabank. Con un espectáculo nada habitual, porque no es un musical, pero tampoco es un concierto, Cruz de Navaja, el último Mecano traerá a las tablas de este escenario malagueño las mejores canciones de este grupo del 8 al 25 de junio.

Con música en directo, 25 artistas con una gran trayectoria profesional cantarán y bailarán más de 30 canciones de Mecano. Eso sí, la tecnología es uno más en este escenario y cada una de las actuaciones contará con una puesta en escena única y original que dejará asombrado al espectador. Cruz de Navajas, el último Mecano es “algo que no se ha hecho hasta ahora”, asegura Gonzalo Pérez, CEO y productor del espectáculo.

Entre un “viaje” y una mezcla de diferentes formatos, además de ser un espectáculo “peculiar que tiene humor y mala leche, pero no tiene una historia como tal” y eso es lo que los diferencia de otros espectáculos, según Pérez. En Cruz de Navajas no han buscado actores que interpreten personajes, sino que han creado personajes a partir del elenco elegido que está formado por personas “muy buenas” y “peculiares”.

La idea de este espectáculo surgió, según Pérez, cuando era socio de una productora de Madrid. Tenía un vecino llamado Paco que iba a los espectáculos que organizaba solo cuando eran conciertos, pero no musicales porque aseguraba que cuando se ponían a hablar le sacaban de la obra. Por ello, este productor decidió que quería hacer un espectáculo para que fuera Paco. Tras crearlo, lo convencieron para que fuera a verlo, pero no acudió, eso sí a pesar de no haber contado con la presencia de este peculiar espectador, Cruz de Navajas ha sido visto ya por más de 300.000 personas.

Los artistas vestirán más de 300 piezas de ropa diferentes

A este equipo artístico, también se unen unos 17 técnicos que se encargan de montar el escenario en menos tan solo dos días. Además, Eva Boucherite, directora Artística Residente, sostiene que los artistas vestirán más de 300 piezas de ropa diferentes y realizarán cambios tan rápidos que “parecen casi un espectáculo de magia”.

El espectáculo no tiene edad. Se pueden ver a niños con sus padres e incluso con sus abuelos porque en este espectáculo “están cantando canciones que llevamos en el ADN y que forman parte de todas las generaciones”. Además, la actuación también es muy interactiva, según Eva Boucherite . A esto John Varo, el mánager y productor malagueño, añade que lo que han observado hasta ahora durante la gira es que el público “en los tres primeros temas se quedan perplejos y no se esperan que algo de Mecano se pueda ver de esta manera y con todo el despliegue técnico”. Poco a poco, a lo largo de toda la función, el público va entendiendo lo que ve y finalmente, según Varo, lo que crean “es una olla a presión que acaba con el público aplaudiendo, gritando y cantando las canciones”.

Algo peculiar de este espectáculo es que “no es un espectáculo que valga con verlo una sola vez”, según Varo, puesto que al público no le da tiempo a fijarse en todo. Además, la función cambia cada día porque los artistas van cambiando sus papeles y lo que unos hacen en una actuación, al día siguiente lo hacen otros. Y esto se debe a que “el artista no se incorpora al espectáculo, sino que este se incorpora al artista”.

El espectáculo durará 140 minutos y el precio de las entradas oscila entre los 20 y los 50 euros

Entre sus cantantes se encuentra la malagueña Lucía Bentabol que tras la presentación de este miércoles de Cruz de Navajas en el Teatro del Soho Caixabank, ha interpretado Mujer contra mujer, junto con las cantantes Lieta Molinet, Laura Alcoba, Mireia Orrit y Tania Simón. Un piano y cinco voces. Nada más. Una pequeña muestra de lo que a partir del 8 de junio los malagueños se encontrarán entre estas cuatro paredes. Un viaje al pasado, a recordar la música de Mecano de una manera nunca antes vista y que no podrán olvidar.

Los pases para ver este espectáculo serán los miércoles y jueves a las 20:00, los viernes a las 20:30, los sábados la función será doble, a las 18:00 y a las 21:30 y los domingos a las 19:00. El espectáculo tiene una duración de 140 minutos sin descanso y el precio de los espacios oscila entre los 20 y los 50 euros.

Con su gira han estado en Barcelona, Madrid, Tenerife, Bilbao, Huelva o Salamanca. Antes de llegar a Málaga pasarán por Torrevieja, Vigo, Córdoba y Avilés. Tras pasar por la capital, este elenco llevará la música de Mecano hasta Donostia, Vitoria, Palencia, Bilbao y Granada.