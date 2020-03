Fue en 1920 cuando un joven Joan Miró llegó a París, donde fue acogido por Pablo Picasso y de donde puede decirse que nunca terminó de regresar. Si la presencia de artistas españoles en la capital francesa había dejado de ser extraña desde mediados del siglo XIX, a partir de entonces la aportación de estos mismos artistas a las vanguardias, los ismos y el propio discurso artístico resuelto en París como eje central y foco inspirador para todo el mundo no sólo no fue menor sino que resultó determinante. Esta idea articula la nueva colección semipermanente del Centro Pompidou Málaga , De Miró a Barceló. Un siglo de arte español, que desde este mismo jueves y hasta el 1 de noviembre de 2021 reunirá 90 obras de 41 artistas, en su mayoría españoles, para dar buena cuenta del alcance y la influencia de esta aportación. De entrada, la propuesta encierra una singular consideración de ida y vuelta, en la medida en que Málaga recibe y expone una amplia y cuidada selección de los fondos de arte español que custodia el Centre Pompidou de París . Y el mismo director del museo, José María Luna , se adelantaba a la posibilidad de que alguien preguntara si semejante maniobra tiene sentido con su particular respuesta: "Por supuesto. Lo que ofrecemos aquí es la posibilidad de descubrir el arte español del último siglo desde otro punto de vista". Este punto de vista encierra el verdadero quid de la cuestión, ya que, tal y como y recordó la comisaria de la exposición, Brigitte Leal , es la primera vez que el Centre Pompidou de París presenta reúne parte de sus fondos de arte español para una exposición sobre la materia (la institución organizó en 1998 la exposición Picasso y el arte español, si bien el protagonismo del asunto ahora abordado en todo su esplendor era únicamente tangencial). En cualquier caso, esta revisión de un siglo de arte español, debidamente contextualizada con la entrada en juego de otros maestros del París delas vanguardias, constituye, por su ambición y su calidad reveladora, un hito en la historia expositiva de Málaga.

Serge Lasvignes: "El Centro Pompidou Málaga es un modelo de cooperación cultural"

No escatimó en entusiasmo el presidente del Centre Pompidou, Serge Lasvignes, al hacer su particular balance de los cinco años de vida del Centro Pompidou Málaga: "Salvo los guardias de seguridad, prácticamente todo el personal de París ha trabajado ya con Málaga. Hemos expuesto aquí un total de 1.075 obras de nuestras colecciones. No hay muchos ejemplos de cooperación que hayan logrado mantenerse con tanto éxito durante cinco años", lo que convierte a la filial malagueña en "un modelo a nivel mundial: entre la mundialización que lo iguala todo y el repliegue local, hay otras vías. Y eso lo hemos demostrado aquí". Lasvignes recordó que en 2019 el Centro Pompidou Málaga recibió "prácticamente tantos visitantes como en el año de su apertura, lo que constituye un caso único", y no dudó en afirmar que el museo parisino "ha ganado mucho con su apuesta por Málaga, donde tenemos tantos visitantes de la región como extranjeros". En este sentido, el presidente se refirió a la nueva colección del Centro Pompidou Málaga como una representación de esta colaboración, sin obviar la clave política: "En estos tiempos turbios, donde afloran fantasmas del pasado, la cooperación cultural se nos ofrece como un modo eficaz para seguir adelante. La cultura ha mostrado tradicionalmente una resiliencia especial para espantar a los fantasmas. Y en esta exposición, donde mostramos la obra de artistas españoles que trabajaron en Francia, encontramos a personas que supieron crear más allá de su identidad particular. A mí la identidad no me da miedo. Prefiero la identidad abierta y ofrecida de la cultura a cualquier otra"